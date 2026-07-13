СБС очистили Азовское море от танкеров: в Defence Express рассказали, где теперь Россия прячет суда

Успешные удары Сил беспилотных систем ВСУ по российским танкерам в Азовском море вынудили врага срочно менять место базирования судов. Оккупанты пытаются любыми способами спасти корабли от украинских ударов.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, а также регулярные отчеты командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди об успехах украинских военных.

Как россияне прячут танкеры в надежде уберечь их от дронов?

После ночной атаки 13 июля командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о поражении 15 судов российского теневого флота: 7 танкеров, 5 сухогрузов, 1 парома и 2 буксиров.

По данным спутниковых снимков, за восемь дней было проведено 105 атак на суда. В Азовском море их почти не осталось, зато у Таманского полуострова и в Черном море зафиксировали большие скопления кораблей, часть из которых, вероятно, осуществляла перевалку грузов или ожидала своей очереди.

В частности, в южной части Азовского моря, у берегов Таманского полуострова, по состоянию на 12 июля находилось около 25 судов. А в Черном море 12 июля наблюдалось огромное скопление из более чем полусотни судов, которые находились на расстоянии 15–30 километров от берега.



Скопление российских танкеров / Снимки со спутника

Отметим также, что 123-я отдельная бригада территориальной обороны сообщила о проведении уникальной операции на Кинбурнской косе. Впервые наземный роботизированный комплекс доставили на оккупированный берег с помощью беспилотной морской платформы, после чего он выполнил боевую задачу.

Благодаря такому решению удалось доставить технику на участок, находящийся под постоянным огневым контролем противника, без риска для личного состава. В бригаде подчеркнули, что это первая известная боевая операция такого типа в мире, в ходе которой наземный роботизированный комплекс был высажен на вражеский берег с беспилотной морской платформы.