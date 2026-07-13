Про це свідчать супутникові знімки, а також регулярна звітність командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді про успіхи українських військових.

Як росіяни ховають танкери в надії вберегти їх від дронів?

Після нічної атаки 13 липня командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про ураження 15 суден російського тіньового флоту: 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 порома та 2 буксирів.

За даними супутникових знімків, за вісім днів було атаковано 105 суден. В Азовському морі їх майже не залишилося, натомість біля Таманського півострова та в Чорному морі зафіксували великі скупчення кораблів, частина з яких, імовірно, здійснювала перевалку вантажів або очікувала своєї черги.

Зокрема, у південній частині Азовського моря, біля берегів Таманського півострова, станом на 12 липня перебувало близько 25 суден. А в Чорному морі 12 липня було величезне скупчення із понад пів сотні суден, які були розміщені у 15 – 30 кілометрах від берега.



Скупчення російських танкерів / Знімки з супутника

Зазначимо також, що 123-тя окрема бригада територіальної оборони повідомила про проведення унікальної операції на Кінбурнській косі. Вперше наземний роботизований комплекс доставили на окупований берег за допомогою безпілотної морської платформи, після чого він виконав бойове завдання.

Завдяки такому рішенню вдалося доправити техніку на ділянку, яка перебуває під постійним вогневим контролем противника, без ризику для особового складу. У бригаді наголосили, що це перша відома бойова операція такого типу у світі, під час якої наземний роботизований комплекс висадили на ворожий берег із безпілотної морської платформи.