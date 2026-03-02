Свергнут ли США режим в Иране: эксперты из Израиля объяснили, в чьих руках судьба Ближнего Востока

Израиль совместно с Соединенными Штатами третий день подряд наносят удары по Ирану. Главная цель массированных атак – уничтожение ракетного и военного потенциала Ирана, предотвращение создания им ядерного оружия и свержение режима.

Однако Иран сопротивляется и в ответ запускает десятки баллистических ракет по Израилю, Иордании, Сирии, Кувейту, Бахрейну, Катару, Саудовской Аравии, Оману и ОАЭ. Специально для 24 Канала эксперты из Израиля спрогнозировали, сколько продлится операция против Ирана, а также объяснили, почему сейчас невозможна наземная операция.

Кто способен свергнуть режим аятолл?

Израильский политолог и подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден подытожил результаты, которые уже удалось достичь. По его мнению, нынешний этап противостояния является частью более широкого военного процесса, а дальнейшее развитие будет зависеть не только от военных шагов.

По словам подполковника запаса, эти удары не стоит рассматривать как отдельную операцию – они являются продолжением войны, длящейся с октября прошлого года. Хотя Тегеран формально не вступал в конфликт с самого начала, через подконтрольные ему прокси-структуры он фактически принимал в нем участие.

Мы находимся в состоянии войны с Ираном. Это не разовая акция, а часть единого конфликта, который начался 7 октября,

– объяснил Зайден.

Он подчеркнул, что нынешний удар стал логичным шагом после ослабления союзников Тегерана в регионе. На этот раз, по его словам, мишенью стала непосредственно военно-политическая верхушка страны.

Обратите внимание! Сообщают об уничтожении верховного лидера Али Хаменеи, а также около сорока высокопоставленных командиров и представителей Корпуса стражей исламской революции. Также в Иране заявили о гибели жены покойного иранского лидера аятоллы – Мансуре Ходжасте Багерзаде.

Дальнейший ход событий, по мнению Зайдена, будет зависеть от позиции нового руководства – выберет ли оно путь эскалации, или попытается изменить курс. Именно эта реакция определит, состоится ли новая волна ударов.

"Свергнуть режим могут только те, кто живет внутри страны. Внешнее давление способно ослабить власть, однако окончательное решение – за обществом", – объяснил подполковник запаса.

В то же время даже серьезный удар по руководству не означает мгновенного исчезновения государственной системы. Элиты могут измениться, но сама структура власти способна сохраниться. Поэтому говорить о полном демонтаже режима пока преждевременно.

В краткосрочной перспективе более вероятным выглядит сценарий, при котором новое руководство будет вынуждено корректировать свое поведение под давлением обстоятельств, а не проводить радикальную трансформацию всей политической системы.

Имеет ли Израиль ресурсы для наземной операции против Ирана?

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что наземная операция против Ирана маловероятна. По его словам, сейчас нет соответствующих сил, чтобы на нее пойти.

Этот вопрос (наземная операция против Ирана – 24 Канал) не стоит на повестке дня. Это можно сразу отбросить,

– отметил Шарп.

По его мнению, ударами с воздуха и другими действиями, например, поддержкой оппозиции, невозможно изменить режим аятолл, но можно создать нужные условия для тех, кто захочет его свергнуть.

В Иране сейчас предреволюционная ситуация. Около 70% населения выступает против аятолл. Однако иранский режим имеет силовые структуры, которые идеологически преданы и материально поощряются, это главное препятствие. В то же время оппозиция неорганизованная и невооруженная.

Неорганизованные и безоружные люди не могут противостоять сотням тысяч военных, заметил военный обозреватель из Израиля. Одна из целей операции Соединенных Штатов и Израиля – создание комфортных условий для людей, которые выступают против режима, чтобы они самостоятельно что-то сделали. Большего для них сделать не может ни командующий израильскими военно-воздушными силами, ни командующий центральным командованием военных сил США.

Иранцам нужно брать власть своими руками. Другого варианта у них нет, ведь иначе у них будут проблемы. Никакого другого "доведения до конца" я не вижу. Однако я вижу массированные удары по иранским военным целям и тем, что связаны с режимом,

– сказал Шарп.

Он предположил, что эти удары будут продолжаться до того момента, как или Трамп решит, что он получил достижения, которые его устраивают, или когда Иран захочет пойти на диалог. С политической точки зрения Трамп сделал рискованный выбор, ведь в США эта война непопулярна. Ему нужно представить ее американским избирателям как победу.

Однако с точки зрения свержения режима, последнее слово может быть исключительно за иранцами. Для остального цивилизованного мира важно, чтобы военный потенциал Ирана был существенно уменьшен. Этот процесс происходит успешно, хотя Иран сопротивляется, из-за чего в Израиле есть много жертв среди гражданских.

Какова особенность операций на Ближнем Востоке?

Дональд Трамп заявил, что операция в Иране может длиться до четырех недель. В то же время ее реальная продолжительность, по оценкам экспертов, зависит прежде всего от количества определенных военных целей, которые планируют поразить США и Израиль.

Арие Зайден считает, что продолжительность кампании не связана с тем, сохранится ли действующий режим в Иране. Это отдельный вопрос, который зависит от внутриполитических процессов в стране.

Нынешние боевые действия фактически ведутся исключительно в воздушном пространстве. Ни США, ни Израиль не планируют сухопутного вторжения. Так же и Саудовская Аравия не рассматривает вариант наступления через территорию Ирака,

– рассказал подполковник запаса ЦАХАЛ.

Он предположил, что операция завершится тогда, когда будет исчерпан перечень определенных целей. Это может произойти даже раньше, чем через четыре недели.

Режим аятолл впервые за десятилетия столкнулся с чрезвычайно серьезным вызовом. Иранские силы фактически вынуждены действовать сразу на нескольких направлениях. Дополнительным фактором стало решение Великобритании позволить американским военным использовать свою базу в Индийском океане, что открыло еще одно потенциальное направление для ударов.

К теме, США и Израиль перенесли запланированный удар по Ирану из-за необходимости в дополнительной координации действий и неблагоприятных погодных условий. В то же время Тегеран отказался от финального предложения Вашингтона по ядерному соглашению, после чего было принято решение перейти к военной операции.

Что станет переломным моментом для начала гражданской войны в Иране?

Подполковник запаса ЦАХАЛ отметил, что одни лишь массовые выступления не приведут к изменениям, если силовой аппарат будет оставаться единым и контролировать оружие. По его словам, протестный потенциал в стране существует давно, но решающим фактором станет позиция военных.

Перелом возможен только в случае, если часть офицеров среднего звена поддержит протестующих. Именно внутренний раскол в силовых структурах способен изменить баланс сил и открыть путь к более масштабному противостоянию,

– подчеркнул он.

Даже при ослаблении режима развитие событий не будет быстрым: возможен выход отдельных регионов из-под контроля центра, тогда как столица может удерживаться дольше. По оценке Зайдена, сценарий гражданского конфликта не исключен, однако его сроки зависят от сочетания внутреннего раскола и внешнего давления и могут растянуться на месяцы или даже годы.

