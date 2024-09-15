Нас не собьет с курса империалистический фашист, – в МИД Британии о разрешении на удары вглубь России

Союзники Украины до сих пор дискутируют над тем, позволять ли ей использовать западное оружие для ударов вглубь страны-агрессора. Дэвид Лемми отметил, что важно, чтобы страны, которые поддерживают Киев, имели "общую стратегию победы".

11 сентября премьер Британии Стармер встречался с Джо Байденом в Вашингтоне, чтобы обсудить снятие ограничений на удары дальнобойным вооружением. Однако, по итогам этой встречи ни о каком принятом решении по этому вопросу объявлено не было.

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Позволит ли Британия самостоятельно разрешить удары Storm Shadow по России

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в интервью журналистам отказался подтвердить, планируют ли Лондон и его партнеры позволить Украине использовать дальнобойные ракеты против целей в России.

Он добавил, что этот вопрос "тщательно обсуждается с украинцами". Союзники пытаются оценить потребности Киева накануне зимы.

Также Лемми отметил, что Великобритания и другие союзники встретятся с президентом Зеленским на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке менее чем за 12 дней и предположил, что именно тогда будет обсуждаться разрешение на удары вглубь России.

На вопрос, радуется ли Путин из-за задержки в снятии ограничений на использование ракет большой дальности, Лемми ответил, что "Войну нельзя выиграть одним оружием".

Отвечая на вопрос, или Великобритания "пойдет самостоятельно" и снимет ограничения без поддержки США, Лемми сказал, что важно, чтобы у союзников, которые поддерживают Украину, была общая стратегия победы.

Кроме того, министр отреагировал на угрозы Путина, который предостерег западные страны от разрешения Украине запускать ракеты большой дальности по России, заявив, что это будет означать "прямое участие" НАТО в войне.

Лемми заявил, что российский диктатор "пускает пыль в глаза". "Нас не может сбить с курса империалистический фашист", – подчеркнул он.

К слову, президент Зеленский заявил о медленных поставках вооружения от Запада.