Украина нарастит удары БПЛА по России в 4 раза: SkyNews показали секретную операцию дронов ГУР

Россия сталкивается со значительными трудностями в ведении боевых действий против Украины из-за растущего количества ударов украинских беспилотников большой дальности по военным объектам и критической инфраструктуре. Украина существенно наращивает производство дронов.

Россия уже чувствует и не может скрывать масштабные убытки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Смотрите также США продолжают предоставлять Украине разведданные, – источники

Украина усиливает атаки БПЛА против России

Бригадный генерал Юрий Щиголь заявил, что эти атаки будут только усиливаться, а Украина планирует существенно нарастить производство ударных дронов с большим радиусом действия – до более чем 2000 единиц в месяц.

С конца декабря Украина активно наносит удары по российским военным складам, нефтеперерабатывающих заводах и логистических центрах, создавая значительное давление на противника.

России становится все труднее скрывать масштабы убытков,

– заявил Щиголь в комментарии Sky News.

По его словам, удары дронов ослабляют командные структуры врага, вызывают панику среди офицерского состава.

"Если сравнить с прошлым годом, то сейчас для россиян вести боевые действия стало значительно сложнее", – подчеркнул генерал.

Анализ Sky News показал, что с декабря значительно возросло количество атак на нефтеперерабатывающие заводы в России. Эти объекты обеспечивают топливом российскую военную технику – танки, самолеты и корабли.

Исследование базировалось на официально подтвержденных ударах ВСУ, однако, по словам Юрия Щиголя, фактическое количество атак значительно больше, чем публично признается.

Он подчеркнул, что производство дронов дальнего радиуса действия в Украине за два года выросло в 100 раз – с конца 2022 года количество изготовленных беспилотников превысило 500 в месяц.

Офицер не раскрыл, сколько именно дронов используют в боевых операциях, но подчеркнул: "Ни один беспилотник не остается на складах без использования".

Последние операции были направлены на места хранения российских дронов-камикадзе Shahed иранского производства, которые Москва активно применяет для атак на украинские военные и гражданские объекты. По словам генерала, более 3000 таких аппаратов было уничтожено.

Секретная операция дронов

На прошлой неделе журналисты Sky News получили уникальную возможность наблюдать за секретной операцией украинских беспилотников "Лютый".

Ночью военные Главного управления разведки Украины готовили к боевому вылету около десяти ударных дронов. Все солдаты были одеты в черное, соблюдая меры маскировки перед проведением миссии. Один за другим они взлетели в ночное небо.

По словам военных, дроны запустили по складам боеприпасов в России.

Командир с позывным "Вектор" отметил, что шанс попадания таких беспилотников 70-80%.

Мы можем показать (России), что война может прийти в их дома, в их поселки, города,

– говорит он.

Задача наносить удары беспилотниками по целям вглубь территории России на сотни миль является сложным вызовом. Однако огромная территория России не играет ей на пользу. Российские склады боеприпасов, НПЗ, военные штабы разбросаны по всей стране, а противовоздушная оборона не способна эффективно защитить все эти объекты одновременно.

Мы достигаем этих целей. Замедление темпов их наступления, а иногда даже украинских контрнаступлений, которые отвоевывают территорию, доказывает, что наши удары эффективны и еще больше нарастают,

– сказал бригадир Щиголь.

За каждой атакой украинских беспилотников стоит масштабная разведывательная и аналитическая работа. Генерал координирует определение целей и планирование операций между различными командами.

Количество дронов в каждой миссии варьируется в зависимости от задачи: для самых сложных ударов может понадобиться до 100 летательных аппаратов.

ГУР запускает БПЛА по складам России: фото SkyNews

От "кукурузника" до высокоточного дрона

Бригадный генерал Щиголь выступал в просторном помещении заброшенного здания в Киеве, где было выставлено пять моделей украинских беспилотников дальнего действия – результат трансформации гражданских технологий в высокоточное оружие.

Первый дальнобойный беспилотник напоминал небольшой самолет с прямоугольными крыльями и двумя пропеллерами. Он значительно компактнее пилотируемых самолетов, но больше обычных дронов – примерно размером с легковой автомобиль.

Сначала этот аппарат использовался для аэрофотосъемки сельскохозяйственных угодий, имея камеру и большой топливный бак для длительных полетов. Однако после полномасштабного вторжения России его адаптировали для разведки и даже ударных миссий.

Дальнейшая модернизация привела к созданию дронов аналогичного размера, но с дизайном, напоминающим истребители – с заостренными носами и треугольными крыльями. Они были специально разработаны для перевозки взрывчатых зарядов в корпусе.

Некоторые беспилотники управляются дистанционно, тогда как другие выполняют задачи на автопилоте.

Российская агрессия заставила Украину прибегнуть к технологическим инновациям, чтобы противостоять значительно более мощному врагу.

"Украинский боевой опыт сегодня – это фактически новый учебник для всего мира", – отметил Щиголь.