Известно основное средство воздействия на россиян и это не санкции Запада

Россияне сейчас сосредоточены на темах ИПСО и других средствах воздействия на украинское общественное мнение. Темы они используют разные, сосредотачиваясь и на "нелегитимности власти", и на "больших прорывах и наступлениях", и на "массированных ракетных атаках".

Кое-что мощнее санкций Запада

При этом ключевой тезис, на который опираются российские ИПСО – это то, что "россияне все равно победят в долгую", потому что у них "больше ресурсов". Не будем сейчас обсуждать этот тезис, но просто зададимся вопросом – если у них все так прекрасно, то куда они спешат?

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Очевидно, что сейчас россияне все делают с огромной спешкой. Бросают свой "мобилизационный резерв" в бой, не пытаясь его особо подготовить. Понятно, что им безразлично на людей, безразлично на все, что является лишь "ресурсом" и "средством".

Но все равно не понятно, чего не выждать, не подготовиться? Это же логично? Или сами они не так и уверены в "стратегическом преимуществе"? Видимо, не очень уверены, и хотят получить результат именно сейчас, не очень ожидая на "потом". В общем понятно, почему россияне рассуждают именно в этом направлении.

На прошлой неделе в западных СМИ вышло немало интересных публикаций об успешности ударов Украины по российским НПЗ и другим подобным объектам.

Удары дронов, о которых ранее отчитывалась СБУ, привели к чрезвычайным последствиям. Аналитики CNN ранее заявляли, что атаки дронов имеют большее влияние на российскую экономику, чем нынешние санкции западных стран. Теперь еще одно авторитетное издание – Politico – опубликовало большую статью об эффективности ударов по НПЗ.

Журналисты считают, что волна ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Кремль поспешно защищать свою территорию.

Как отмечают в издании, Украина руками СБУ сажает Владимира Путина на болезненный шпагат. Из-за ударов по НПЗ, Кремль вынужден выбирать:

сохранять цены на бензин для населения, чтобы не было социального взрыва;

или позволить его экспортировать, чтобы иметь деньги на фронт.

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На этой неделе тема ударов по НПЗ была продолжена в еще одном издании – Foreign Affairs. Там заявляют, что удары дронов СБУ по российским НПЗ оказались действеннее западных санкций.

В издании утверждают, что Украина должна продолжать бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Атаки дронов останавливают работу НПЗ, что заставит Россию экспортировать больше сырой нефти. Это приведет к снижению мировых цен, а не к их росту, как этого опасаются США.

"Украинские удары по российским НПЗ сейчас делают то, чего не сделал режим санкций. Не ставя под угрозу мировые поставки энергоносителей и не повышая цены, эти атаки сокращают доходы России и снижают ее способность превращать сырую нефть в топливо, необходимое для работы танков и самолетов", – отмечает Foreign Affairs.

Ну и стоит напомнить, что буквально вчера произошло знаковое событие – украинский дрон атаковал НПЗ в российском Башкортостане. А это уже 1500 километров от места запуска. Радиус существенно расширяется. До стратегического для россиян Урала уже совсем близко. А там – не только ключевые предприятия экономики, но и основа российского ВПК.

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Основное средство воздействия на россиян

Итак, суммируя все сказанное выше, становится понятно, что:

возможности Украины по подрыву российского экономического потенциала уже соизмеримы с западными санкциями, а в некоторых моментах – превосходят их;

отечественные "санкции" работают значительно надежнее и быстрее, постоянно расширяя свое присутствие на территории государства-агрессора;

для россиян это реально неприятно, поэтому они истерят и спешат поскорее "решить вопрос".

Вывод? Надо продолжать действовать именно в этом направлении. Это одно из основных средств воздействия на россиян в стратегической перспективе. Они тоже это прекрасно понимают, поэтому надеются раньше разложить нас изнутри.