Посол США ответила, почему Белый дом не позволяет бить по России американским оружием

Соединенные Штаты помогают нашему государству и стремятся сдерживать будущую агрессию. Однако США не позволяет Украине использовать американское оружие для ударов по российской территории.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк во время круглого стола с заместителем председателя USAID Изобель Коулмен.

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Ответ посла

Во время круглого стола у Бриджит Бринк поинтересовались, почему США не позволяет применять американское оружие для ударов по России. В ответ на это посол отметила, что целью Джо Байдена является помочь Украине защитить себя и сдерживать будущую агрессию.

Однако первая часть помощи Украине в защите себя – это поставки наших и партнерских вооружений для поддержки ваших храбрых героев на фронте борьбы за восстановление вашей территории,

– указала дипломат.

В то же время позиция США с самого начала заключается в том, что Белый дом не позволяет и не способствует использованию их оружия в России, за пределами территории Украины.

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