Не только Харьковское направление: в Белом доме сказали, откуда еще Украине можно бить по России

В конце мая в США дали разрешение Украине бить по России с территории Харьковской области. Теперь ВСУ могут атаковать российские цели также из Сумской области.

Соответствующее заявление сделал в среду, 19 июня, старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер во время телефонного брифинга. Это повлияет, в частности, на накопление российских войск под границей с Харьковской и Сумской областями

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Россия не сможет накапливать армию возле Харьковщины и Сумщины

Так, в Белом доме официально подтвердили разрешение применять оружие их производства по территории России вблизи обеих этих областей.

Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия – 24 Канал) позволяет украинцам вести огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области,

– отметил Майкл Карпентер.

Он добавил, что так после этого Россия потеряет возможность накапливать войска со своей стороны границы вблизи Харьковской и Сумской областей, откуда она постоянно атакует Украину.