Відповідну заяву зробив у середу, 19 червня, старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер під час телефонного брифінгу. Це вплине, зокрема, на накопичення російських військ під кордоном із Харківщиною та Сумщиною

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Росія не зможе накопичувати армію біля Харківщини та Сумщини

Так, у Білому домі офіційно підтвердили дозвіл застосовувати зброю їхнього виробництва по території Росії поблизу обох цих областей.

Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – 24 Канал) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області,

– зазначив Майкл Карпентер.

Він додав, що так після цього Росія втратить можливість накопичувати війська зі своєї сторони кордону поблизу Харківської та Сумської областей, звідки вона постійно атакує Україну.