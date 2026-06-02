Украинские дроны уничтожили 2 вражеских Ту-142 на Ростовщине

Силы беспилотных систем ВСУ в субботу, 30 мая, нанесли удар по аэродрому в Ростовской области. Спутниковые снимки подтвердили уничтожение двух самолетов Ту-142 на аэродроме Таганрог-Южный.

Об этом сообщает AviVector.

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Что известно об уничтоженных вражеских самолетах?

Аналитики AviVector обнародовали кадры аэродрома, полученные 1 июня после атаки. На фото можно увидеть уничтоженный самолет дальней радиосвязи Ту-142МР и противолодочный самолет Ту-142МК, которые находились на территории аэропорта.

Оба длительное время были на хранении и не использовались воздушно-космическими силами России. Однако спутниковые снимки подтвердили, что еще один Ту-142МР остался неповрежденным.

Также на территории аэропорта остаются два самолета А-50 и А-100, которые ранее были повреждены.

Что известно о последствиях украинского удара?

Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди рассказал, что удалось поразить два самолета Ту-142 во время массированного удара по Таганрогу. Он рассказал, что были поражены также и другие цели, среди которых ОТРК "Искандер".

Ту-142 - российский дальнемагистральный самолет противолодочной обороны, создан на базе стратегического бомбардировщика Ту-95.