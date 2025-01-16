Уже есть последствия: Маломуж объяснил важность атак вглубь территории России

Украина продолжает наносить удары по территории России, поражая объекты, в частности, ее военно-промышленного комплекса. Это одно из важнейших направлений украинского сопротивления российской агрессии.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что удары по России это ответ нашего государства на повышение ставок в войне со стороны противника. В частности россияне пытаются продвинуться по основным направлениям – Покровском и Кураховском.

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Переходим на новый этап ведения войны

Маломуж отметил, что также Россия пытается продвигаться в Курской области.

Путин поставил конкретную задачу – до 20 января захватить Покровск и двигаться на Краматорск, а также оттеснить украинские войска с Курщины. Это ему нужно для того, чтобы иметь гораздо выигрышные переговорные позиции,

– предположил генерал армии.

Однако украинские силы оказывают сопротивление россиянам по всем направлениям. Также важной составляющей этого сопротивления являются удары вглубь российской территории.

Украина, по его словам, уже перешла к системе периодических массированных ударов прежде всего по российским аэродромам, где размещаются самолеты Ту-95, Ту-160, которые осуществляют пуски ракеты по Украине.

Обратите внимание! Украинские силы совершили несколько атак по Энгельсу Саратовской области, где, в частности, попали в нефтебазу с авиационным топливом. Россияне не могли потушить пожар в течение пяти дней.

Уже есть последствия этих атак: если раньше россияне запускали по 100 – 150 ракет, то в последний массированный обстрел Украины – только приблизительно 40 ракет. Это указывает на то, что мы движемся правильным путем, ликвидируя объекты, создающие угрозы,

– подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки.

Речь идет о таких объектах и целях, которые были поражены:

пусковые установки ракет;

аэродромы стратегической и тактической авиации;

нефтеперерабатывающие предприятия и нефтебазы, которые обеспечивают самолеты;

бронетехника;

боеприпасы и ракетах различных типов;

пусковые установки беспилотников;

объекты промышленности – особого ВПК России.

Мы переходим на новый этап ведения войны: наносим удары в глубине России и нейтрализуем стратегические объекты и соответственно военные возможности врага по осуществлению атак по территории Украины,

– отметил Николай Маломуж.

Кроме того, украинские силы на фронте не только обороняются, но и контратакуют в Курской области, восстанавливают позиции на других участках и ликвидируют врага. Это, по мнению генерала армии, важный для переговорного процесса фактор.

Отметим, что авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, что все удары Сил обороны по России не являются случайностью. В общем, по его словам, сформированы 250 целей, которые должны быть ликвидированы. Это не гражданские объекты, а те, что в случае их поражения, уменьшат потенциал ВПК России.