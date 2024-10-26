Принуждают Путина к миру: атаки ВСУ дронами вглубь России меняют форму войны, – WSJ

Украинские беспилотники залетают на сотни миль вглубь России. Такие удары Киева, несмотря на запрет использовать для них российские ракеты, меняют ситуацию, что могут заставить российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Дальнобойные украинские удары по Черноморскому флоту России позволили в прошлом году открыть порт в Одессе для судоходства

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Как атаки ВСУ дронами вглубь России меняют войну

Ранее такие удары считались исключительными, а теперь они почти не попадают в новости, хотя украинские чиновники и сторонники Украины на Западе все чаще считают их геймченджером, что может повлиять на Путина.

В статье упоминаются слова президента Украины Владимира Зеленского после одной из таких атак о том, что способность вернуть войну в Россию в корне меняет ситуацию. По данным аналитиков данных из открытых источников, атака, после которой Зеленский сделал это заявление, уничтожила около 58 складов и железнодорожный терминал на артиллерийском и ракетном арсенале к северо-западу от Москвы.

WSJ также отмечает, что после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином на этой неделе Зеленский заявил, что Вашингтон готовит пакет на 800 миллионов долларов для финансирования производства украинских беспилотников. Издание напоминает, что самые отдаленные украинские атаки беспилотниками, которые достигли арктических берегов России на севере и районов, граничащих с Казахстаном на востоке, наносились оружием украинского производства. Кроме дронов, Украина атаковала Россию крылатыми ракетами Нептун, хотя и в значительно меньшем количестве.

Также в статье отмечается, что Зеленстький заявлял. что Киев разработал баллистические ракеты, но их, похоже, еще не использовали.

WSJ напоминает, что западные чиновники утверждают, что опасаются, что если Украине позволят бить западными ракетами вглубь России, и в ответ предоставит йеменским хуситам высокотехнологичные ракеты, которые смогут потопить американские военные корабли в Красном море, или активизирует диверсионную деятельность в Европе.

Издание добавляет, что, хотя украинское собственное дальнобойное оружие не такое мощное или скоростное, как ATACMS или Storm Shadow, радиус его действия и мощность неуклонно растут, что превращает его в стратегический рычаг в войне.

Это развитие событий является серьезным сдвигом по сравнению с первым годом войны, когда Россия наносила удары по военным и гражданским целям по всей Украине с помощью беспилотников и ракет, не опасаясь значительного ответа,

– пишет WSJ.

WSJ напоминает, что как в Киеве, так и среди его сторонников, растет убеждение, что выиграть войну только в Украине невозможно – для ее прекращения нужно нанести гораздо больший ущерб экономике и военной инфраструктуре России.

"Война на истощение на Юге и Востоке - это не та война, которую в долгосрочной перспективе Украина может вести и выиграть. Поэтому они должны выяснить, как изменить расчеты Владимира Путина", – сказал изданию член конгресса от демократов Джейсон Кроу – ветеран армии США, который, как и многие законодатели от Демократической и Республиканской партий, настаивает на том, чтобы администрация Байдена позволила использование ATACMS в глубине территории России.

WSJ отмечает, что дальнобойные украинские удары по Черноморскому флоту России позволили в прошлом году открыть порт в Одессе для судоходства. Усилия по сдерживанию российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины также набирают силу после систематических украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и несколько крупных российских электростанций в начале этого года, сказано в статье.

Секретарь Совета национальной безопасности России Сергей Шойгу в сентябре заявил российскому государственному телевидению, что Путин принял предложение Турции прекратить вместе с Украиной взаимные атаки на энергетическую инфраструктуру и коммерческое судоходство в Черном море, но Зеленский отклонил это предложение, пишет издание. Также оно добавляет, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что косвенные переговоры были сорваны украинским вторжением в Курскую область России в августе.

В свою очередь, Зеленский на пресс-конференции в Киеве в этом месяце заявил, что он фактически поддерживает взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и гражданскому судоходству, заявив, что это может привести к завершению "горячей фазы" войны, напоминает WSJ.

Украинский активист Сергей Стерненко заявил WSJ, что санкции Запада в отношении экспорта российской нефти не выполняются должным образом, и что продажа нефти таким странам, как Индия, обеспечивает Путина критически важными средствами для войны. По его словам, украинские удары по экспортным терминалам российской нефти можно считать другой формой экономических санкций.

"Это война за выживание Украины. Мы должны уничтожить все, что помогает врагу продолжать войну против Украины", – сказал Стерненко.