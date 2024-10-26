Про це пише The Wall Street Journal. Далекобійні українські удари по Чорноморському флоту Росії дозволили минулого року відкрити порт в Одесі для судноплавства

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Як атаки ЗСУ дронами вглиб Росії змінюють війну

Раніше такі удари вважались винятковими, а тепер вони майже не потрапляють до новин, хоча українські чиновники та прихильники України на Заході все частіше вважають їх геймченджером, що може вплинути на Путіна.

У статті згадуються слова президента України Володимира Зеленського після однієї з таких атак про те, що здатність повернути війну в Росію докорінно змінює ситуацію. За даними аналітиків даних з відкритих джерел, атака, після якої Зеленський зробив цю заяву, знищила близько 58 складів і залізничний термінал на артилерійському і ракетному арсеналі на північний захід від Москви.

WSJ також зауважує, що після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном цього тижня Зеленський заявив, що Вашингтон готує пакет на 800 мільйонів доларів для фінансування виробництва українських безпілотників. Видання нагадує, що найвіддаленіші українські атаки безпілотниками, які досягли арктичних берегів Росії на півночі та районів, що межують з Казахстаном на сході, завдавалися зброєю українського виробництва. Крім дронів, Україна атакувала Росію крилатими ракетами Нептун, хоча й у значно меншій кількості.

Також у статті зазначається, що Зеленстький заявляв. що Київ розробив балістичні ракети, але їх, схоже, ще не використовували.

WSJ нагадує, що західні чиновники стверджують, що побоюються, що якщо Україні дозволять бити західними ракетами вглиб Росії, та у відповідь надасть єменським хуситам високотехнологічні ракети, які зможуть потопити американські військові кораблі у Червоному морі, або ж активізує диверсійну діяльність у Європі.

Видання додає, що, хоча українська власна далекобійна зброя не така потужна чи швидкісна, як ATACMS або Storm Shadow, радіус її дії та потужність неухильно зростають, що перетворює її на стратегічний важіль у війні.

Цей розвиток подій є серйозним зрушенням порівняно з першим роком війни, коли Росія завдавала ударів по військових і цивільних цілях по всій Україні за допомогою безпілотників і ракет, не побоюючись значної відповіді,

– пише WSJ.

WSJ нагадує, що як у Києві, так і серед його прихильників, зростає переконання, що виграти війну лише в Україні неможливо – для її припинення потрібно завдати набагато більшої шкоди економіці та військовій інфраструктурі Росії.

"Війна на виснаження на Півдні та Сході - це не та війна, яку в довгостроковій перспективі Україна може вести та виграти. Тож вони повинні з’ясувати, як змінити розрахунки Володимира Путіна", – сказав виданню член конгресу від демократів Джейсон Кроу – ветеран армії США, який, як і багато законодавців від Демократичної та Республіканської партій, наполягає на тому, щоб адміністрація Байдена дозволила використання ATACMS в глибині території Росії.

WSJ зауважує, що далекобійні українські удари по Чорноморському флоту Росії дозволили минулого року відкрити порт в Одесі для судноплавства. Зусилля зі стримування російських ударів по енергетичній інфраструктурі України також набирають сили після систематичних українських атак на російські нафтопереробні заводи та декілька великих російських електростанцій на початку цього року, сказано у статті.

Секретар Ради національної безпеки Росії Сергій Шойгу у вересні заявив російському державному телебаченню, що Путін прийняв пропозицію Туреччини припинити разом з Україною взаємні атаки на енергетичну інфраструктуру та комерційне судноплавство в Чорному морі, але Зеленський відхилив цю пропозицію, пише видання. Також воно додає, що прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що непрямі переговори були зірвані українським вторгненням у Курську область Росії у серпні.

У свою чергу, Зеленський на прес-конференції в Києві цього місяця заявив, що він фактично підтримує взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та цивільному судноплавству, заявивши, що це може призвести до завершення "гарячої фази" війни, нагадує WSJ.

Український активіст Сергій Стерненко заявив WSJ, що санкції Заходу щодо експорту російської нафти не виконуються належним чином, і що продаж нафти таким країнам, як Індія, забезпечує Путіна критично важливими коштами для війни. За його словами, українські удари по експортних терміналах російської нафти можна вважати іншою формою економічних санкцій.

"Це війна за виживання України. Ми маємо знищити все, що допомагає ворогу продовжувати війну проти України", – сказав Стерненко.