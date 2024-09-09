Если будет разрешение: Сырский назвал цели в России, по которым Украина будет бить дальнобойным оружием

Россия продолжает ежедневно атаковать нашу гражданскую инфраструктуру Украины, в частности, уничтожать жилые дома, больницы, энергообъекты и убивать мирных людей. Впрочем, международные партнеры до сих пор не предоставили разрешение на удары дальнобойным оружием по военным объектам на территории агрессора.

По каким именно целям Украина планирует бить дальнобойным оружием, объяснил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Сирский об ударах дальнобойным оружием

Главнокомандующий отметил, что наше государство уже неоднократно объясняло, как будет использовать дальнобойное оружие.

Конечно, мы будем применять оружие только против военных объектов, прежде всего против ракетных комплексов, которые почти ежедневно наносят удары по населенным пунктам. Это приводит к гибели мирного населения,

– подчеркнул генерал.

Также отметил, что оккупанты уничтожают украинские школы и больницы, в частности, "Охматдет". Эту детскую больницу российские захватчики уничтожили в центре Киева ударами крылатых ракет.

"Такие случаи имеем ежедневно. Гибнут не только взрослые, но и дети. И последние удары по Полтаве, Харькову, Сумам – фактически нет ни одного города в Украине, которое бы не почувствовало и не понесло этих потерь", – констатировал Сырский.

Подчеркнул, что это ужас войны. Повсюду, куда не поедешь, разрушенные россиянами здания, школы, детсады.

Поэтому для нас это, прежде всего, борьба с ракетным оружием противника. Конечно, это удары по их складах, базах, где хранится оружие, где хранится топливо для армии. Конечно, это все их материально-техническое обеспечение, что обеспечивает передачу этого оружия на передовую,

– пояснил главком.

Конечно, речь идет и об аэродромах, с которых ударная авиация, воздушно-космические силы России применяют ракетное оружие, управляемые авиационные бомбы с планировочными модулями, которые сбрасывают на 70 километров и даже больше – по школам и населенным пунктам.

Это цели. Конечно, мы будем использовать (дальнее оружие – 24 Канал) против этих целей. Мы не воюем против мирного населения, мы воюем против российской армии,

– подчеркнул Александр Сырский.

Обратите внимание! Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина должна иметь дальнобойный потенциал по территории агрессора, чтобы Россия была мотивирована искать мир.