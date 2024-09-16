"Последнее слово за Байденом": у Зеленского сказали, без чего "план победы" нереален

Владимир Зеленский объявил, что имеет план победы, которым собирается поделиться с Джозефом Байденом. В Офисе президента объяснили, без какого решения главы США невозможно реализовать инициативу украинского лидера.

Президент рассказал, что его план победы содержит 4 основных пункта и один дополнительный. В нем говорится, в частности, о том, что Украина должна иметь сильную военную поддержку и самостоятельно решать, как использовать то или иное предоставленное ей оружие. В эфире телемарафона советник ОП Сергей Лещенко прокомментировал этот момент, передает 24 Канал.

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Без решения Байдена ничего не будет

Чиновник отметил, что во время форума YES Зеленский "на языке нятяков довольно прозрачно" дал понять, что план победы предусматривает разрешение союзников на удары вглубь России дальнобойным оружием.

Сейчас реализация президентского плана полностью зависит от решения Джо Байдена, от того, предоставит ли он Украине возможности бить по аэродромам, военным базам и складам, где россияне хранят ракеты и откуда взлетают их самолеты.

Лещенко отметил, что без соответствующего разрешения от США воплотить в жизнь план победы Зеленского невозможно.

Напомним, что президент Зеленский покажет свой план Байдену во время встречи в рамках заседания Генассамблеи ООН, которое состоится в конце месяца.