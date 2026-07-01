Удары вглубь России: украинское оружие поразило НПЗ в Уфе и оборонный завод в Пензе

Украинские средства дальнего действия продолжают успешно поражать стратегические объекты в глубоком тылу противника. Новые точечные удары продемонстрировали способность поражать цели на значительном расстоянии от линии фронта.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

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Что известно об атаке на Россию?

Украинские войска уже второй раз нанесли успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Уфе, который является одним из крупнейших российских производителей смазочных материалов.

Пораженный НПЗ – стратегический объект расположен на расстоянии более 1300 километров от линии фронта, что подтверждает значительное расширение географии украинских дальнобойных ударов.

Кроме того, в Пензенской области украинское оружие поразило важный объект российского военно-промышленного комплекса. Это предприятие занимается разработкой и производством компонентов для ракетного вооружения, которое российские оккупанты применяют для ударов по украинским городам и населенным пунктам. Расстояние до этой цели составляет около 600 километров от линии фронта.

Ежедневно выполняется наш план применения украинских дальнобойных ударов. Это вполне справедливый ответ на все, что Россия делает против нас. Мир нужен, и именно это должно осознать российское руководство. Россия должна закончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть. Я благодарю каждого украинского воина, который обеспечивает нашу дальнобойную меткость,

– отметил Володимир Зеленский.

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Какие еще российские объекты оказались под ударом ранее?

Напомним, 20 июня подразделения ССО Украины Deep Strike атаковали Тюменский НПЗ в России, преодолев около 2500 километров. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Западной Сибири. По данным ССО, операция демонстрирует расширение возможностей дальнобойных ударов по целям в глубоком тылу России

Кроме того, Силы обороны Украины нанесли точные удары по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске, что в республике Татарстан. На обоих предприятиях было зафиксировано попадание и пожар. Заводы являются одними из ключевых в российской нефтепереработке и работают на нужды промышленности и армии России.

Также дроны Сил обороны и Сил беспилотных систем подожгли перевалочную нефтебазу "Грушовая" вблизи Новороссийска и линейную производственно-диспетчерскую станцию "Красный Яр" в Волгоградской области.