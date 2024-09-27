Урок для Запада: в WSJ указали на важность ударов по России

В последние недели значительно уменьшилось количество российских ударов по Харькову и области. Относительное спокойствие в регионе стало заметным после того, как Украина начала наступление на российских позициях в Курской области и активные атаки на склады с оружием в России.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Снятие ограничения на удары вглубь России помогут Украине успешно атаковать на фронте.

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Успехи ВСУ должны повлиять на решение партнеров

Эта частичная передышка может стать уроком для Запада. Долго ограничивая возможности Украины наносить удары по территории России с использованием западного оружия, США фактически продвигали ответ только перехватом на российские воздушные атаки. Однако Украина не может обеспечить безопасность своего неба исключительно обороной,

– отметила автор.

По ее словам, первое облегчение произошло в конце мая, когда администрация президента США Джо Байдена позволила Украине наносить удары вблизи российской территории, что произошло на фоне наступления в Харьковской области.

Наступление Украины на Курскую область России еще сильнее истощило военные ресурсы Москвы и поставило Кремль перед тяжелым выбором о том, как их использовать, особенно на фоне возросших атак на склады с оружием,.

В издании отметили, что эти украинские действия заставили Россию более осознанно думать о том, где проводить воздушные атаки, и никто не знает, как долго продлится период относительного спокойствия в Харькове.

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фред Каган отметил, что россияне, по-прежнему, имеют "достаточно боевую силу", чтобы "выбирать приоритеты практически в любом секторе, который они захотят". Однако сейчас они все чаще сталкиваются с необходимостью делать компромиссы, тогда как раньше могли осуществлять все свои планы без ограничений.

"США могут развить этот импульс, сняв ограничения на использование Украиной армейских тактических ракетных систем на территории России, и опыт Харькова иллюстрирует, к каким изменениям это может привести", – говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 23 сентября Россия снова обстреляла Запорожье. К сожалению, 1 человек погиб. Еще 6 человек, среди которых двое детей, получили ранения.