Штаты могут принять решение о разрешении на использование Storm Shadow для атак вглубь России, которых там несколько десятков, а по ATACMS будет продолжаться запрет. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Михаил Жирохов.

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Могут не дать разрешение по ATACMS

Михаил Жирохов отметил, что Украина имеет не так много ракет Storm Shadow, чтобы говорить об их использовании для ударов по российской территории. Их не хватает даже для объектов во временно оккупированном Крыму.

Если американцы не дадут свое разрешение на использование ATACMS, это все ни о чем. Могут сделать такое "половинчатое" решение, что будет только разрешение на использование Storm Shadow, которых там несколько десятков, а ATACMS использовать не дадут согласия,

– предположил военный эксперт.

Угрозы Путина: главное

Владимир Путин заявил, что решение позволить Украине бить западным оружием вглубь России якобы будет означать прямое участие НАТО в войне с Россией. По его словам, если ВСУ получат разрешение бить вглубь России – это якобы "существенно изменит саму суть и природу конфликта". Он пригрозил "соответствующими решениями".

Премьер Великобритании Кир Стармер ответил на угрозы кремлевского диктатора. Он отметил, что Россия сама начала войну в Украине и может ее прекратить, а Украина имеет полное право на самооборону.