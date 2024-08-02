ВМС выгнали флот России из Крыма, а теперь работают по суше: сводка от Свитана

Россияне в приграничных областях постоянно жалуются на атаки беспилотников, но на днях появилась новая опасность –ракетная.

Чего теперь ждать оккупантам в ежедневной сводке для 24 Канала объяснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. А также проанализировал, почему ударов по российской территории становится все больше.

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Удары по Крыму

В ночь на 2 августа состоялась массированная атака на позиции оккупантов в Крыму. По сообщениям врага, украинские дроны и ракеты ATACMS накрыли временно оккупированный полуостров. Также был атакован 13-й судоремонтный завод.

Комбинированная атака работает так: сначала беспилотники отвлекают внимание средств ПВО, а дальше на цели отправляются баллистические ракеты.

По словам Свитана, этот раз работали ATACMS M39 с кассетной боевой частью и дальностью до 300 километров. Этого расстояния хватает, чтобы работать по всему временно оккупированному полуострову.

Продолжается зачистка Крыма, прорабатываются Севастопольские бухты и российские предприятия. Также россияне сейчас сосредоточили большое количество зенитно-ракетных комплексов, чтобы прикрыть аэродром "Бельбек",

– отметил военный аналитик.

Он считает, что получив достаточное количество информации о расположении авиации на аэродроме, следующие удары могут поймать российские самолеты еще на земле.

Пожар на НПЗ

Также неспокойно было в Омске. Там горел нефтеперерабатывающий завод. По сообщение местных чиновников, причина возгорания неизвестна.

Свитан убежден, что и туда достала длинная рука украинских спецслужб. Пока что были прецеденты, когда украинские беспилотники преодолели 1800 километров до Орска. До Омска украинские дроны, вероятно, не достают. Ведь расстояние туда около 3000 километров от границы с Украиной.

Заметим, что Омский НПЗ основной завод "Газпромнефти" и крупнейший в России. Его мощность превышает 21 миллион тонн нефти в год.

"В этом регионе работают серьезные силы сопротивления. Уже несколько республик ждут разгрома российской армии, чтобы выйти из состава России", – добавил полковник ВСУ в запасе.

Тревога в Курске

Тревожно было и Курском регионе России. Сначала там объявили о ракетной опасности, а затем об угрозе беспилотников.

Неоднократно Военно-морские силы подтверждали свое участие, в том числе и в ударах по российской территории. Свитан предположил, что речь идет об использовании берегового ракетного комплекса "Нептун", который сейчас работает и на суше.

"Думаю, что это работа "Нептуна" в паре с ракетами-постановщиками помех и большим количеством беспилотников разного уровня. И это дает результат", – подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас идет формирование специальной зоны по границе с Украиной, где на российской территории на расстоянии 300 – 500 километров не должно быть ни одного военного объекта.

ВМС Украины сначала выгнали флот России из Черного моря, теперь взялись за уничтожение военных объектов по суше,

– резюмировал Свитан.