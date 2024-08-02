Чого тепер чекати окупантам в щоденному зведенні для 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. А також проаналізував, чому ударів по російській території стає все більше.

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Удари по Криму

В ніч на 2 серпня відбулася масована атака на позиції окупантів у Криму. За повідомленнями ворога, українські дрони та ракети ATACMS накрили тимчасово окупований півострів. Також був атакований 13-ий судноремонтний завод.

Комбінована атака працює так: спочатку безпілотники відвертають увагу засобів ППО, а далі на цілі відправляються балістичні ракети.

За словами Світана, цього разу працювали ATACMS M39 з касетною бойовою частиною та дальністю до 300 кілометрів. Цієї відстані вистачає, аби працювати по всьому тимчасово окупованому півострову.

Триває зачистка Криму, пропрацьовуються Севастопольські бухти та російські підприємства. Також росіяни зараз зосередили велику кількість зенітно-ракетних комплексів, щоб прикрити аеродром "Бельбек",

– зауважив військовий аналітик.

Він вважає, що отримавши достатню кількість інформації про розташування авіації на аеродромі, наступні удари можуть спіймати російські літаки ще на землі.

Пожежа на НПЗ

Також неспокійно було в Омську. Там палав нафтопереробний завод. За повідомлення місцевих чиновників, причина загоряння невідома.

Світан переконаний, що і туди дістала довга рука українських спецслужб. Поки що були прецеденти, коли українські безпілотники подолали 1800 кілометрів до Орська. До Омська українські дрони, імовірно, не дістають. Адже відстань туди близько 3000 кілометрів від кордону з Україною.

Зауважимо, що Омський НПЗ основний завод "Газпромнєфті" та найбільший у Росії. Його потужність перевищує 21 мільйон тонн нафти на рік.

"В цьому регіоні працюють серйозні сили спротиву. Вже кілька республік чекають розгрому російської армії, аби вийти зі складу Росії", – додав полковник ЗСУ в запасі.

Тривога в Курську

Тривожно було і Курському регіоні Росії. Спочатку там оголосили про ракетну небезпеку, а потім про загрозу безпілотників.

Неодноразово Військово-морські сили підтверджували свою участь, зокрема і в ударах по російській території. Світан припустив, що мовиться про використання берегового ракетного комплексу "Нептун", який зараз працює і на суходолі.

"Гадаю, що це робота "Нептуна" в парі з ракетами-постановницями перешкод і великою кількістю безпілотників різного рівня. І це дає результат", – підкреслив експерт.

За його словами, зараз триває формування спеціальної зони по кордону з Україною, де на російській території відстанню 300 — 500 кілометрів не має бути жодного військового об'єкта.

ВМС України спочатку вигнали флот Росії із Чорного моря, тепер взялися за знищення військових об'єктів по суходолу,

– резюмував Світан.