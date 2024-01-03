Уничтожать надо и в воздухе, и на земле – Воздушные силы об ударах по вражеским объектам в Крыму

Во временно оккупированном Крыму враг разместил базу Черноморского флота. Однако благодаря действиям украинских сил россияне вывели оттуда много своих кораблей в Новороссийск. В то же время ВСУ продолжает работать по аэродромам врага на полуострове.

Так, 2 января в Крыму прогремели взрывы, в том числе местные телеграм-каналы сообщали о возможном прилете по аэродрому Бельбек. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что в Бельбеке сосредоточена основная авиационная база противника.

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Это уменьшает возможности России

Сегодня россияне используют эту инфраструктуру для того, чтобы атаковать Украину. С аэродромов в Крыму, в частности в Бельбеке и Джанкое, запускаются "Шахеды", а также баллистические ракеты "Искандер", которыми враг обстреливает Юг нашего государства

Поражение российских аэродромов, стоящей там авиационной техники, это очень хорошо, ведь это несколько уменьшает возможности России в воздушном пространстве акватории обоих (Черного и Азовского – 24 Канал) морей,

– подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

В настоящее время присутствует большое количество авиационной техники оккупантов на Южном направлении – между островом Змеиный и аэродромом Бельбек. Это пространство постоянно патрулируют самолеты Су-30, Су-27 или МиГ-29. А в Азовском море постоянно работает ретранслятор Ил-22 или так называемый воздушный радар А-50.

В то же время большое количество российских беспилотников постоянно находится в русле реки Днепр. Они отслеживают правый берег Херсонской области. Понятно, почему они там летают, ведь на юге ведутся активные боевые действия,

– подчеркнул Игнат.

В Херсонской области 2 января было уничтожено шесть вражеских беспилотников: 5 ударных БПЛА "Ланцет" и 1 разведывательный БПЛА "ZALA". Беспилотники тоже важно поражать, они корректируют огонь артиллерии.

"Уничтожать надо и в воздухе, и на земле. Если есть малейшая возможность бить по российским базам, это нужно делать. Эти операции проводят успешно Вооруженные Силы и Воздушные силы вместе со Службой безопасности, Главным управлением разведки. Они наносят врагу болезненные потери, уничтожая самолеты, авиационную технику, инфраструктуру, а также средства противовоздушной обороны противника", – отметил Юрий Игнат.

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