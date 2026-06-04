Взорвали российский нарратив: как удары ВСУ по Санкт-Петербургу сорвали планы Кремля

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге. В тот день россияне планировали провести экономический форум, который имеет важное значение для Путина.

Об этом сообщили в ISW.

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Как удары ВСУ сорвали планы Кремля?

Генштаб ВСУ после успешной операции сообщил, что нефтяной терминал является одним из крупнейших комплексов по перевалке нефти в Балтийском море и имеет мощность 10 миллионов тонн в год.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил удары украинских беспилотников. В ISW отметили, что ВСУ значительно увеличили частоту, дальность и интенсивность атак по нефтяной инфраструктуре врага.

Атака дронов прошла в день проведения в Санкт-Петербурге ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум), который является сверхважным для Кремля.

На события оккупанты рассказывают об "экономической силе" и "могуществе", но атака украинских дронов полностью уничтожила этот российский нарратив.

Украинские удары большой дальности более чем на 1000 километров вглубь российской территории показывают, как Украина приближает войну к России, нарушая проведение мероприятий, на которых Кремль традиционно строил свой политический и пропагандистский эффект,

– заявили в ISW.

Что еще известно об ударах Украины по России?

В ночь на 3 июня дроны атаковали военно-морскую базу Балтийского флота России. Одним из пораженных кораблей в Кронштадте стал корвет "Бойкий", который в 2025 году неоднократно сопровождал суда так называемого "теневого флота" в районе Ла-Манша. Очевидно, сейчас он не сможет выполнять эти задачи.

Во вторник, 2 июня, и в ночь на 3 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения ряду важных объектов россиян. Под ударом оказалось предприятие по производству составных частей высокоточного вооружения "Мичуринский завод Прогресс", что в Тамбовской области. На территории предприятия зафиксировали пожар, а масштабы ущерба уточняются.

Спутниковые снимки подтвердили уничтожение российских самолетов Ту-142. 30 мая Силы обороны поразили дронами военный аэродром в Ростовской области. Они были на хранении и не применялись длительный период.