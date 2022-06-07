Удары ВСУ по скоплениям войск и складам: оккупанты на Юге потеряли более 20 человек

7 июня 2022 , 07:37
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на Юге. За прошедшие сутки враг понес потери как среди личного состава, так и вооружения.

Об этом свидетельствуют актуальные данные Генштаба по состоянию на утро 7 июня. В своде говорится, что наши защитники и защитницы уничтожили как бойцов страны-агрессорки, так и их технику.

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ВСУ открыли огонь по живой силе и складам

Следует понимать, что на Южнобужском направлении у врага сейчас одна стратегия. Он пытается укрепить свои оборонительные позиции . Кроме того, российские военные делают все возможное, чтобы удерживать рубежи, на которые они уже вышли.

Наши военные это прекрасно понимают. Они начинают плавно, но уверенно заниматься уничтожением врага.

  • Так, в Херсонской области открывали огонь с вертолетов по скоплениям сил российских военных.
  • А вот в Николаевской области с самолетов атаковали склады боеприпасов.

В результате российские захватчики потеряли более 20 бойцов и до 10 единиц техники. Если конкретнее, то в оперативном командовании "Юг" сообщили об обезвреженных 26 оккупантах, танке, гаубицах, 6 единицах бронированной техники, а также 2 автомобилях.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко

  • Славянское направление. Оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении Изюма и Славянска. Кроме того, не оставляют попыток продвинуться к Довгенькому и Долине.
  • Не обходится без обстрелов позиций украинских военных. Во вражеский огонь попали Базаловка, Бражковка, а также Грушуваха.
  • Донецкое направление. Кафиры открывают огонь из артиллерии, а также атакуют с самолетов и вертолетов. Прежде всего, враг сосредоточен именно на направлениях Северодонецка и Бахмута.
  • Лиманское направление. Здесь прошло без активных боевых действий за прошедшие сутки. В то же время враг нанес ракетный удар по Николаевке, расположенной в нескольких километрах от Славянска.
  • Северодонецк. Город враг продолжает брать штурмом. Там продолжаются ожесточенные бои, во время которых враг терпит потери.
  • Бахмутское направление. Нашим защитникам и защитницам удалось отразить наступление российских захватчиков. В частности, на направлениях Нагорного, Берестового, Криничного и Роты.

Что касается потерь кафиров, то они немалые. Ежедневно наши военные уничтожают множество врагов, приближая Украину к победе.

Актуальные потери врага

С начала войны нашим военным удалось отправить на тот свет 31 250 русских захватчиков . Кроме того, в металлолом превратили тысячи единиц вражеской техники.

Среди них 1386 танков, 3400 боевых бронированных машин, 690 артиллерийских систем, 207 РСЗО, 96 единиц ПВО, 211 самолетов, 176 вертолетов, 13 судов и другое.

Тем временем под обстрелами продолжается эвакуация жителей Лисичанска: смотрите видео

 

Автор: Назарій Лазур