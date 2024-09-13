В эфире 24 Канала такое заявление Джона Кирби прокомментировал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, хоть Украина и требует соответствующего разрешения, однако воевать продолжит и без него.

Смотрите также Когда США и Великобритания могут снять запрет на удары по России: Politico назвали вероятную дату

Почему США отказываются дать разрешение на удары по России

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США не изменили своей политики по применению Украиной ракет большой дальности вглубь России. Сейчас Украина до сих пор не может поражать стратегические военные объекты России, которые расположены более чем в 100 километрах от украинской границы.

Мы без этого разрешения воевали, и будем воевать дальше. Конечно, это проблема, потому что за это мы будем платить своими жизнями как гражданских, так и военных. Это затягивает войну,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Интересно, что Кирби, объясняя причины запрета на удары западным оружием, заявил, что Белый дом "серьезно воспринял" предупреждение Владимира Путина о том, что разрешение на дальнобойные удары будет "прямым участием" НАТО в войне против России.

"Возможно, они надеются дать какое-то поле для маневра, для диалога. Но, вероятнее всего, что это связано со способностями стран-союзников производить ракеты (большой дальности – 24 Канал). Если мы получим разрешение, конечно, вырастут объемы наших потребностей", – отметил Тимочко.

Обратите внимание! Недавно активизировались слухи относительно положительного решения США и Великобритании на удары западным оружием вглубь России. Однако на этом фоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять СМИ, что Белый дом не планирует дать "зеленый свет" на использование собственного оружия по российскому тылу.

Кроме того, стоит понимать, что ключевое слово в вопросе разрешения на дальнобойные удары стоит за Соединенными Штатами. В то же время сейчас страна находится в разгар избирательной гонки, поэтому и это в значительной степени может влиять на принятие такого нужного для Украины решения.