В етері 24 Каналу таку заяву Джона Кірбі прокоментував голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, хоч Україна й потребує відповідного дозволу, однак воювати продовжить і без нього.

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Чому США відмовляються дати дозвіл на удари по Росії

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі повідомив, що США не змінили своєї політики щодо застосування Україною ракет великої дальності вглиб Росії. Наразі Україна й досі не може уражати стратегічні військові об'єкти Росії, які розташовані більш як за 100 кілометрів від українського кордону.

Ми без цього дозволу воювали, і будемо воювати далі. Звісно, це проблема, бо за це ми платитимемо своїми життями як цивільних, так і військових. Це затягує війну,

– наголосив Іван Тимочко.

Цікаво, що Кірбі, пояснюючи причини заборони на удари західною зброєю, заявив, що Білий дім "серйозно сприйняв" попередження Владіміра Путіна про те, що дозвіл на далекобійні удари буде "прямою участю" НАТО у війні проти Росії.

"Можливо, вони сподіваються дати якесь поле для маневру, для діалогу. Але, найімовірніше, що це пов'язано зі спроможностями країн-союзників виробляти ракети (великої дальності – 24 Канал). Якщо ми отримаємо дозвіл, звичайно, зростуть об'єми наших потреб", – зазначив Тимочко.

Зверніть увагу! Нещодавно активізувалися чутки щодо позитивного рішення США та Великої Британії на удари західною зброєю вглиб Росії. Однак на цьому тлі прем'єр-міністр Британії Кір Стармер дав зрозуміти ЗМІ, що Білий дім не планує дати "зелене світло" на використання власної зброї по російському тилу.

Крім того, варто розуміти, що ключове слово у питанні дозволу на далекобійні удари стоїть за Сполученими Штатами. Водночас зараз країна перебуває у розпал виборчих перегонів, тож і це значною мірою може впливати на ухвалення такого потрібного для України рішення.