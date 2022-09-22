"Не видно, чтобы россия могла добиться прорыва": повторят ли оккупанты весной наступление на Украину
Наши бойцы делают все для того, чтобы быстрее деоккупировать украинские территории. Так, продвижение и освобождение от захватчиков населенных пунктов на Востоке продолжаются.
Как и на правобережье Херсонщины, где в последний месяц также есть результаты. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Оккупантам не удастся совершить наступление
Впрочем, российская оккупационная армия может планировать весной создание новых ударных группировок и параллельно подпитывать контингент находящихся в Украине войск. Таким образом, оккупанты, вероятно, захотят "повторить то, что пытались сделать в феврале" и ударить на разных направлениях.
Пока не видно, благодаря чему россия могла бы добиться такого прорыва,
– заметил Мусиенко.
По его словам, достаточно боеспособная группировка российских войск не смогла совершить такой прорыв в феврале – марте. Следовательно, и у новых мобилизованных людей, которые постепенно будут терять мотивацию и без таких навыков, как контрактники, – не получится.
"Я не думаю, что удастся реализовать что-то столь прорывное, даже если оно у них в планах и есть", – подытожил эксперт.
Мусиенко предположил, смогут ли россияне повторить наступление: смотрите видео
Ситуация на фронте: последние новости
- Украинские защитники постепенно берут под контроль важную для россиян трассу в Луганской области. Так, одна из важнейших логистических артерий Луганщины плавно, но уверенно переходит под огневой контроль ВСУ.
- Представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что, согласно данным военной разведки, российские войска активно готовятся к оборонным операциям. Так, оккупанты строят оборонительные позиции первой и второй линии.
- Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что захватчики начинают накапливать технику вблизи админграницы Луганщины. Это означает, что оккупанты готовы к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины.
- На границе Донбасса и Харьковщины подняли украинский флаг. Это удалось сделать благодаря нашим военным, которые освободили от оккупантов участок трассы Киев – Харьков – Довжанский. Однако этот участок очень опасен, ведь оккупанты заминировали его.