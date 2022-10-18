Чрезвычайно сложная задача: сможет ли Россия удержать линию фронта до собственного перелома

Западные эксперты предполагают, что если россияне до Рождества удержат свою линию обороны, это станет их успехом. Однако оккупантам будет очень тяжело сохранить свои позиции.

Такое мнение 24 каналe высказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, контрнаступление ВСУ оказывает существенное влияние на способность россиян удержать нынешнюю линию обороны.

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Сложная задача для россиян

Однако трудно спрогнозировать, как будут развиваться события на фронте дальше.

Это очень сложная задача для россиян (удержать позиции на фронте – 24 канал). Однако прогнозировать, какой будет линия фронта – это очень неблагодарное дело,

– отметил Черник.

Военный эксперт заметил, что война – это динамичное и сложное явление. Многое в ходе боевых действий зависит от концентрации сил и средств.

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"На определенных участках можно подойти к фронту таким количеством личного состава, что можно производить большие прорывные наступательные операции", – сказал Черник.

Как украинцы могут помочь ВСУ перед зимой

Поэтому, по словам военного эксперта, следует осторожно относиться к прогнозам по поводу того, как может выглядеть линия фронта в январе 2023 года. В то же время украинцы должны позаботиться о том, чтобы как можно больше помогать нашим военным на фронте.

Приближаются холода, и мы не имеем права относиться к нашим солдатам так, как относятся россияне к своим, которые считают, что это скот,

– подчеркнул Черник.

Он отметил, что с приближением зимы очень важно закрыть актуальные потребности воинов ВСУ.

Есть большая потребность в теплых вещах .

. Также важно снабжать фронт портативными печками.

"Я сам проходил этот путь и знаю, насколько это необходимо в холодное время года", – добавил он.

Петр Черник рассказал о вероятном развитии боевых действий зимой: смотрите видео

Как может развиваться ситуация на фронте: коротко