Инцидент в Петропавловской Борщаговке: главное о ситуации с военными в доме

В сети появилась информация о том, что в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом якобы незаконно удерживают людей. Кроме того, по неподтвержденным данным, якобы не допустили медиков в помещение, где могут находиться четыре человека в критическом состоянии.

20:44, 02 ноября К расследованию обстоятельств были привлечены полиция и Офис военного омбудсмена На место прибыла следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств удержания людей, сообщает "Суспильне". Военный омбудсмен Ольга Решетилова отметила, что все бойцы в безопасности, а к расследованию также привлекут СБУ. 20:24, 02 ноября Появилось видео с бойцами изнутри здания Мобилизованные, находящиеся в пункте Национальной гвардии, заявили на видео, что к ним не применяли насилие, а один из бойцов сообщил, что повредил руку сам. 20:17, 02 ноября У здания возобновились столкновения с применением газа Во время напряженного противостояния у ворот дома правоохранители вновь применили слезоточивый газ против толпы, сообщают очевидцы. 20:14, 02 ноября Родных военных и представителей СМИ пропустили в здание Пресс-секретарь Национальной гвардии Руслан Музычук заявил, что родственникам и журналистам разрешили зайти внутрь и пообщаться с военнослужащими. 20:06, 02 ноября Место дислокации военных срочно перенесут из-за угрозы удара со стороны РФ Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко сообщил, что здание служило пунктом для мобилизованных и там остаются 18 бойцов, однако местоположение меняют из соображений безопасности, передает УНИАН. 20:04, 02 ноября Возле дома вспыхнули столкновения с применением фаеров Ситуация возле здания в Петропавловской Борщаговке обострилась: собравшиеся начали бросать яйца и зажигать фаеры с требованием выпустить людей, сообщают очевидцы. 19:30, 02 ноября Командующий Национальной гвардией объявил о проведении служебного расследования в связи с обращением с бойцами Александр Пивненко отверг обвинения в пытках и заявил, что информация о ненадлежащем обращении с военнослужащими, вернувшихся после СОЧ, будет проверена, а результаты будут обнародованы, передает "Интерфакс-Украина". источник 18:48, 02 ноября Командующий Национальной гвардией прокомментировал инцидент с задержанием бойцов Генерал Александр Пивненко заявил, что в здании находятся военнослужащие, а четверо переданых врачам лиц ранее ушли в СОЧ. 18:45, 02 ноября Медики вывезли из здания четырех пострадавших Врач после осмотра сообщила, что в доме находились 25–30 человек, четверо из которых в тяжелом состоянии были переданы "скорой". источник 17:56, 02 ноября В здание пропустили врача и сотрудника полиции После блокировки ворот сотрудники полиции и врач получили доступ к зданию, чтобы оказать помощь пострадавшим. 17:36, 02 ноября Полиция опровергла заявления о 40 заложниках Правоохранители заявили, что вызов был связан с препятствованием проезду "скорой" к дому, где находятся военнослужащие НГУ.

На место прибыли представители полиции и Нацгвардии. Также там присутствует командующий НГУ Александр Пивненко.

Что происходит возле дома с военными в Петропавловской Борщаговке: видео 24 Канала

Столкновения у здания и осмотр врачей

По сообщениям СМИ, у ворот здания собрались местные жители, которые требовали пропустить медицинских работников к пострадавшим. Во время давки возникли столкновения, а с территории применили слезоточивый газ. После вмешательства правоохранителей врача вместе с полицейским пропустили внутрь.

Врач после выхода рассказала, что в подвальном помещении находятся от 25 до 30 человек. По ее словам, удерживаемые не могли точно назвать свой статус. Четырех мужчин в тяжелом состоянии передали машинам скорой помощи для срочной госпитализации.

Заявление командования Нацгвардии и полиции

Полиция Киевской области официально опровергла сообщения из соцсетей о 40 заложниках и наличии погибших. По данным ведомства, в здании предварительно находились бойцы одного из подразделений НГУ.

На место происшествия прибыл командующий Национальной гвардией Украины генерал Александр Пивненко. Он отметил, что в здании действительно находились военнослужащие, а четверо мужчин, которых доставили в больницу, были ранее задержаны за самовольное оставление части. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств инцидента.