Удивительно, как быстро отреагировала Россия, – Мендель о словах Пескова относительно покушения
Источник:24 канал
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже успел прокомментировать обстрел авто Сергея Шефира. Однако реакция Кремля была непривычно быстрой.
Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" сказала бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
Обратите внимание Покушение на Шефира под Киевом: все, что известно об обстреле авто помощника Зеленского
"Очень странно как сегодня быстро отреагировала Россия, оправдываясь, что вроде бы это не они", – сказала Юлия Мендель.
Параллельно с представителем Путина на покушение на Шефира отреагировал пророссийский блогер Анатолий Шарий, которому в Украине объявили подозрение в государственной измене. Он связал обстрел авто Сергея Шефира с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Если кто-то и есть в информационном пространстве известный клоун, то видимо, это господин Шарий. Его конспирологические теории – это ничто иное как просто площадка для стендапа,
– сказала Юлия Мендель
Мендель: Шефир и Ермак – ближайшие советники
В ответ на вопрос о том, какие отношения были между Ермаком и Шефиром, Мендель заметила: "Это два ближайших, можно сказать неофициально, советника".
"Эти два мужчины, на них Владимир Зеленский возлагается как на людей, которым он, во-первых, доверяет, во-вторых, которые были у истоков построения команды и программы президента", – сказала бывшая пресс-секретарь президента Украины.
К теме Это вызов нам всем и мы его принимаем, – Ермак о покушении на Шефира
По ее словам, Андрей Ермак и Сергей Шефир работают с Владимиром Зеленским 24/7. Юлия Мендель сказала, что соответствующая конспирология – это просто попытка рассорить команду президента, но это не может повлиять на отношения внутри команды.
Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Обстрел авто Шефира: коротко
- Авто помощника президента Сергея Шефира обстреляли утром 22 сентября. Инцидент произошел на трассе между селами Круглик и Ходосовка.
- Ранение получил водитель Шефира – мужчину доставили в больницу и прооперировали.
- В то же время правоохранители назвали основные версии нападения – рассматривают и вероятное давление на руководство государства.