Ехал к психиатру: в Уфе оккупант сбежал из-под стражи и угрожал взорвать гранату
В Уфе военнослужащий сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Он вышел на шоссе и стал угрожать взорвать гранату.
В отношении мужчины возбуждено дело за покидание части. Его должны были доставить на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки россиянину удалось сбежать. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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В Уфе оккупант сбежал и угрожал взорвать гранату
По предварительной информации, мужчину зовут Ильдар Б., ему 39 лет. На военного-добровольца возбуждено дело за покидание части. Сегодня, 2 августа, его должны были доставить на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдару удалось сбежать.
Так, мужчина достал гранату и угрожал ее взорвать, требуя закрыть уголовное дело против него. Военный смог сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе. Сейчас там перекрыта дорога.
По словам очевидцев, у мужчины два снаряда в руках и еще четыре на теле. Силовики ведут переговоры с военнослужащим.
Мужчина угрожал взорвать гранату на шоссе в Уфе: смотрите видео
Позже стало известно, что также мужчина потребовал, чтобы к нему приехал глава Башкортостана Радий Хабиров. В итоге Хабиров приехал.
После разговора с Хабировым вооруженный дезертир сдался правоохранителям. Гранату у него изъяли.
Хабиров приехал к мужчине / фото росСМИ
Другие подобные случаи
- Напомним, недавно в российском Ростове-на-Дону произошел взрыв в жилом доме. Как оказалось, вернувшийся с войны в Украине оккупант взорвал гранату в квартире.
- По словам местных жителей, пострадал вернувшийся с войны уроженец Анапы. Он временно снял квартиру и планировал позже поехать к родным. Однако 26 июля мужчина выпил и "не справился с оружием".
- Отмечалось, что оккупанта увезла скорая. По данным пропагандистов, ему оторвало палец.
- Ранее один из путинских воинов бросил гранату в дерево просто в нескольких метрах от себя. Но та разорвалась, в результате чего произошел мощный взрыв.