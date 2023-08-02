Ехал к психиатру: в Уфе оккупант сбежал из-под стражи и угрожал взорвать гранату

В Уфе военнослужащий сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Он вышел на шоссе и стал угрожать взорвать гранату.

В отношении мужчины возбуждено дело за покидание части. Его должны были доставить на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки россиянину удалось сбежать. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Уфе оккупант сбежал и угрожал взорвать гранату

По предварительной информации, мужчину зовут Ильдар Б., ему 39 лет. На военного-добровольца возбуждено дело за покидание части. Сегодня, 2 августа, его должны были доставить на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдару удалось сбежать.

Так, мужчина достал гранату и угрожал ее взорвать, требуя закрыть уголовное дело против него. Военный смог сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе. Сейчас там перекрыта дорога.

По словам очевидцев, у мужчины два снаряда в руках и еще четыре на теле. Силовики ведут переговоры с военнослужащим.

Мужчина угрожал взорвать гранату на шоссе в Уфе: смотрите видео

Позже стало известно, что также мужчина потребовал, чтобы к нему приехал глава Башкортостана Радий Хабиров. В итоге Хабиров приехал.

После разговора с Хабировым вооруженный дезертир сдался правоохранителям. Гранату у него изъяли.



Хабиров приехал к мужчине / фото росСМИ

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