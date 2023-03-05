УГКЦ переходит на новый календарь: когда теперь будут отмечать основные праздники
Источник:УГКЦ
В Украинской греко-католической церкви решили перейти на григорианский календарь и праздновать важные праздники для христиан мира вместе с мировым христианским сообществом. Представители духовенства опубликовали обновленные даты церковных праздников в 2023 году.
Согласно опубликованному расписанию, переход состоится не с Рождества, а уже в начале осени этого года. Поэтому и новый церковный год отныне будет начинаться именно 1, а не 14 сентября, как это было раньше.
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Даты основных праздников по григорианскому календарю
Опубликованные дополнения к церковному календарю касаются периода с сентября по декабрь 2023 года. Они подразумевают новые даты, а также соответствующие литургические чтения на каждый день.
Теперь прихожане УГКЦ основные праздники будут отмечать в следующие даты:
- 8 сентября – Рождество Богородицы,
- 14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня,
- 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы,
- 21 ноября – Вход в Храм Богородицы,
- 6 декабря – День Святого Николая,
- 25 декабря – Рождество.
В сети восторженно отреагировали на календарную реформу в УГКЦ
Отметим, что о реформировании церковного календаря в УГКЦ заявили за месяц до объявления новых дат, 6 февраля. На такую инициативу положительно отреагировали украинцы в сети. В частности, мэр Львова Андрей Садовый поздравил всех верующих УГКЦ с переходом на новый календарь и поблагодарил за важное решение духовенства. А министр культуры Александр Ткаченко подчеркнул, что это решение отвечает требованиям времени и общественному мнению.
Спасибо за такое мудрое и очень важное решение, о котором сообщил Блаженнейший Святослав. С 1 сентября мы все встанем на шаг ближе к мировому христианскому сообществу. И удалимся от московии, которая, надеемся, к тому времени уже не будет существовать в своем теперешнем виде,
– подчеркнул Садовый.
Пользователи сети также радостно встретили новость, что в который раз подтверждает, что большинство украинцев одобряет календарную реформу. Они назвали решение уместным и историческим.