Враг давит с флангов: OSINT-аналитик сказал, насколько угрожающая ситуация в Угледаре

Российские оккупанты с трех направлений пытаются двигаться в сторону Угледара. Воины 72 бригады продолжают героически удерживать город, впрочем его окрестности и часть застроек уже находится под контролем врага.

Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, отметив, что по состоянию на утро 28 сентября противник стоит в центре Угледара. Украинские защитники удерживают часть многоквартирных домов, но они почти полностью разрушены.

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Что происходит в Угледаре

Из-за того, что городская застройка практически разрушена держать оборону чрезвычайно трудно. Еще одна большая проблема – отсутствие логистики. Враг пытается идти с флангов и так захватить Угледар.

У нас очень хорошая оборона именно на направлении атаки. Если вспомнить январь 2023 года, когда россияне уже пробовали атаковать Угледар, то они делали это в лоб, с юга. У ВСУ была замечательная оборона: "высотки", с которых оборудовали позиции противотанковых комплексов, ретрансляторы для FPV-дронов, средства РЭБ – все было хорошо.

Но когда враг начал обходить по бокам, давить с нескольких направлений сразу, к сожалению, мы дали слабину. К тому же россияне бросили очень много подразделений: часть из Покровска, часть из восстановления, которая была в резерве. Они насытили эти войска очень большим количеством огневых средств,

– рассказал OSINT-аналитик.

Соответственно у наших военных не было ресурсов, чтобы противостоять и не дать оккупантам возможности продвинуться со стороны Водяного или с Пречистовки. Это привело к очень плачевной ситуации, которую мы имеем сейчас.

Наступление на Угледар: смотрите на карте

"Фактически единственная оставшаяся дорога,, находится под полным огневым контролем. Доставить что-то в город или из него – очень сложно. Враг дальше продолжает давить именно с флангов, в частности и в самом Угледаре", – подчеркнул Виталий Кононученко.

Насколько угрожающая ситуация

По словам OSINT-аналитик, Украина выведет силы из Угледара. Вопрос в том, какой ценой это будет сделано. Стоит вспомнить ситуацию с позицией "Зенит" в Авдеевке и не допустить ее повторения. Ведь тогда часть наших военных так и осталась в окружении.

Я очень за это волнуюсь, потому что ситуация похожа. Остается довольно небольшое выступление для того, чтобы вывести силы, но мы продолжаем до последнего держать позиции,

– подчеркнул Виталий Кононученко.

После того как враг пробил наши оборонительные сооружения со стороны Водяного, там где были довольно серьезные укрепления, бетонные фортификации, после захвата шахты "Южнодонбасская" – стало понятно, что нормальных оборонительных рубежей нет и в этот момент надо было думать о выходе из города.

"По моему мнению, выход не станет поражением, потому что мы сохраним жизни наших военных. В таких условиях держать оборону, к сожалению, невозможно", – подытожил OSINT-аналитик.