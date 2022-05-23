Угольное дело: Медведчук рассказал о роли Порошенко и как действовала схема

Виктор Медведчук, задержанный по обвинению в государственной измене, начинает давать показания. В частности, он рассказал о роли Петра Порошенко, а также работе действовавшей в Украине преступной схемы.

12 апреля СБУ удалось задержать Виктора Медведчука. Напомним, что он обвиняется в государственной измене. В частности, речь идет об угольном деле. Он уже дал первые показания: рассказал детали преступной схемы и объяснил причастность Петра Порошенко.

Читайте также В России заговорили о возможности обмена Медведчука на защитников Мариуполя

Трубопровод, по сути, стал собственностью Порошенко

Виктор Медведчук прокомментировал вывод из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Обратим внимание, что его использовали для транспортировки дизеля.

По словам Виктора Медведчука, Петр Порошенко сам обратился к нему. Он попросил привести контакты с руководством России. Но это еще не все. Пятый президент Украины лично поспособствовал тому, чтобы украинские инстанции не воспрепятствовали принятию соответствующего решения.

Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко,

– отметил Медведчук.