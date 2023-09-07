Уголовное дело против "Київгуми" связано с лоббированием китайских аптечек – СМИ

Уголовное дело, возбужденное Национальной полицией против компании "Київгума", и лоббирование поставок китайских аптечек в ВСУ связаны между собой

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на генерального директора "Київгуми" Андрея Острогруда. По словам предпринимателя, силовое давление на единственного украинского производителя медицинских аптечек для ВСУ осуществляется для перераспределения рынка в пользу посредников, завозящих китайские аптечки.

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Андрей Острогруд сообщил, что "Киевгума" обратилась в экспертные организации и получила заключение, что цена поставок аптечек по заказу Минобороны была рыночной. Эти данные компания намерена использовать в суде, если расследование Нацполиции завершится предъявлением обвинения.

В рамках уголовного дела Национальная полиция расследует подозрение в завышении цены аптечек, которые поставлялись по заказу Командования медицинских войск Минобороны Украины.

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