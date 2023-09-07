Уголовное дело против "Київгуми" связано с лоббированием китайских аптечек – СМИ
Источник:"Телеграф"
Уголовное дело, возбужденное Национальной полицией против компании "Київгума", и лоббирование поставок китайских аптечек в ВСУ связаны между собой
Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на генерального директора "Київгуми" Андрея Острогруда. По словам предпринимателя, силовое давление на единственного украинского производителя медицинских аптечек для ВСУ осуществляется для перераспределения рынка в пользу посредников, завозящих китайские аптечки.
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Андрей Острогруд сообщил, что "Киевгума" обратилась в экспертные организации и получила заключение, что цена поставок аптечек по заказу Минобороны была рыночной. Эти данные компания намерена использовать в суде, если расследование Нацполиции завершится предъявлением обвинения.
В рамках уголовного дела Национальная полиция расследует подозрение в завышении цены аптечек, которые поставлялись по заказу Командования медицинских войск Минобороны Украины.
Некачественные китайские аптечки для ВСУ: что известно
- Ранее стало известно, что в конце августа начальнику медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антону Шевчуку, попросившему Командование медицинских сил заменить некачественные китайские турникеты, объявили "строгий выговор". Об этом сообщила волонтер Оксана Корчинская, к которой начмед обращался за помощью в замене некачественных аптечек.
- По информации журналистов, речь идет о партии из около 40 тысяч аптечек, которую еще в 2022 году пытались продать благотворительному фонду United24 через украинскую фирму-посредника, но тогда соглашение сорвалось.
- В конце июля 2023 года выяснилось, что непригодность турникетов из китайских аптечек подтверждена тестами государственного предприятия "Укрметртестстандарт". Несмотря на это, комиссия Минобороны провела проверку и решила не отзывать китайские аптечки, от которых зависят жизни бойцов ВСУ.