Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на генерального директора "Київгуми" Андрея Острогруда. По словам предпринимателя, силовое давление на единственного украинского производителя медицинских аптечек для ВСУ осуществляется для перераспределения рынка в пользу посредников, завозящих китайские аптечки.
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Андрей Острогруд сообщил, что "Киевгума" обратилась в экспертные организации и получила заключение, что цена поставок аптечек по заказу Минобороны была рыночной. Эти данные компания намерена использовать в суде, если расследование Нацполиции завершится предъявлением обвинения.
В рамках уголовного дела Национальная полиция расследует подозрение в завышении цены аптечек, которые поставлялись по заказу Командования медицинских войск Минобороны Украины.
Некачественные китайские аптечки для ВСУ: что известно
- Ранее стало известно, что в конце августа начальнику медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антону Шевчуку, попросившему Командование медицинских сил заменить некачественные китайские турникеты, объявили "строгий выговор". Об этом сообщила волонтер Оксана Корчинская, к которой начмед обращался за помощью в замене некачественных аптечек.
- По информации журналистов, речь идет о партии из около 40 тысяч аптечек, которую еще в 2022 году пытались продать благотворительному фонду United24 через украинскую фирму-посредника, но тогда соглашение сорвалось.
- В конце июля 2023 года выяснилось, что непригодность турникетов из китайских аптечек подтверждена тестами государственного предприятия "Укрметртестстандарт". Несмотря на это, комиссия Минобороны провела проверку и решила не отзывать китайские аптечки, от которых зависят жизни бойцов ВСУ.