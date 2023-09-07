Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на генерального директора "Київгуми" Андрея Острогруда. По словам предпринимателя, силовое давление на единственного украинского производителя медицинских аптечек для ВСУ осуществляется для перераспределения рынка в пользу посредников, завозящих китайские аптечки.

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Андрей Острогруд сообщил, что "Киевгума" обратилась в экспертные организации и получила заключение, что цена поставок аптечек по заказу Минобороны была рыночной. Эти данные компания намерена использовать в суде, если расследование Нацполиции завершится предъявлением обвинения.

В рамках уголовного дела Национальная полиция расследует подозрение в завышении цены аптечек, которые поставлялись по заказу Командования медицинских войск Минобороны Украины.

Некачественные китайские аптечки для ВСУ: что известно