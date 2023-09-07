Про це пише "Телеграф" з посиланням на генерального директора "Київгуми" Андрія Острогруда. За словами підприємця, силовий тиск на єдиного українського виробника медичних аптечок для ЗСУ здійснюється для перерозподілу ринку на користь посередників, які завозять китайські аптечки.
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Андрій Острогруд повідомив, що "Київгума" звернулась до експертних організацій і отримала висновок, що ціна постачання аптечок на замовлення Міноборони була ринковою. Ці дані компанія має намір використати у суді, якщо розслідування Нацполіції завершиться пред’явленням звинувачення.
Наразі у рамках кримінальною справи Національна поліція розслідує підозру у завищенні ціни аптечок, які постачались на замовлення Командування медичних військ Міноборони України.
Неякісні китайські аптечки для ЗСУ: що відомо
- Раніше стало відомо, що наприкінці серпня начальнику медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антону Шевчуку, який попросив Командування медичних сил замінити неякісні китайські турнікети, оголосили "сувору догану". Про це повідомила волонтерка Оксана Корчинська, до якої начмед звертався за допомогою щодо заміни неякісних аптечок.
- За інформацією журналістів, йдеться про партію з близько 40 тисяч аптечок, яку ще у 2022 році намагались продати благодійному фонду United24 через українську фірму-посередника, але тоді угода зірвалась.
- Наприкінці липня 2023 року з'ясувалося, що непридатність турнікетів з китайських аптечок підтверджена тестами державного підприємства "Укрметртестстандарт". Попри це, комісія Міноборони провела власну перевірку і вирішила не відкликати китайські аптечки, від яких залежать життя бійців ЗСУ.