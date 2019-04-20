00:08
21 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают
      Вєсті Кремля
      19:34, 20 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Уголовное производство и 97 обращений: полиция отчиталась о дне тишины

      13 Читати новину українською
      Полиция
      Полиция / radiosvoboda.org

      В день тишины в полицию поступило 97 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Также по полученным сообщениям полицией открыто одно уголовное производство.

      Больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской – 13, Донецкой – 9, Николаевской – 7, Полтавской и Харьковской – по 6 областях, а также в Киеве – 12. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало на своей странице в Facebook.

      Читайте также: В Украине начался день тишины перед выборами: что это означает

      По фактам полученных сообщений составлено восемь админпротоколов. Половина из них это нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации.

      Указанные факты связаны с незаконной агитацией – 139, подкуп избирателей и нарушения избирательного процесса – по 2 и прочее,
      – сообщил Ярослав Тракало.

      День тиші
      День тишины

      "По одному сообщению открыто уголовное производство. Составлено пять административных протоколов. Подчеркиваю, что полиция реагирует на все сообщения, связанные с нарушениями избирательного законодательства", — добавил пресс-секретарь Национальной полиции.

      Также Фацевич уточнил, что большинство сообщений касались размещения агитационных плакатов и билбордов.

      blog_ava
      Принц Гарри и Меган Маркл не на шутку разозлили журналистов: детали
      20 апреля
      1012
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Днепра Новости Донецка Новости Николаева Новости Полтавы Новости Харькова Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 20 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 20 апреля: Перестрелка в Каменском, массовая гибель боевиков на Донбассе
      20 апреля , 22:50 Главные новости 20 апреля: Перестрелка в Каменском, массовая гибель боевиков на Донбассе
      376
      Самое страшное в "ЛНР" – "шпионаж"
      20 апреля , 22:07 Самое страшное в "ЛНР" – "шпионаж"
      Ольга Черненко 667
      Скандал вокруг Летнего театра в Одессе: что об этом нужно знать
      20 апреля , 21:29 Скандал вокруг Летнего театра в Одессе: что об этом нужно знать
      Катерина Петренко 131
      Безупинна праця: як волонтери та звичайні українці оснащують українських військових
      20 апреля , 19:03 Безупинна праця: як волонтери та звичайні українці оснащують українських військових
      Повернись живим 1170
      Якими книжками вражатимуть видавці на "Книжковому арсеналі-2019"
      20 апреля , 16:02 Якими книжками вражатимуть видавці на "Книжковому арсеналі-2019"
      Книги для гурманів 454
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      К Тимошенко в СИЗО приедет суд
       7 декабря 2011 , 19:12 8
      Налетай, пацаны! Новый Brabus Mercedes G-Class 2019
       13 августа 2018 , 14:10
      Известный форвард, которым интересовалось Динамо, вспомнил молодого Шевченко и "наехал" на Леоненко
       12 апреля , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук