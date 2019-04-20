Уголовное производство и 97 обращений: полиция отчиталась о дне тишины

В день тишины в полицию поступило 97 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Также по полученным сообщениям полицией открыто одно уголовное производство.

Больше всего нарушений зафиксировано в Днепропетровской – 13, Донецкой – 9, Николаевской – 7, Полтавской и Харьковской – по 6 областях, а также в Киеве – 12. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало на своей странице в Facebook.

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По фактам полученных сообщений составлено восемь админпротоколов. Половина из них это нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации.

Указанные факты связаны с незаконной агитацией – 139, подкуп избирателей и нарушения избирательного процесса – по 2 и прочее,

– сообщил Ярослав Тракало.



День тишины

"По одному сообщению открыто уголовное производство. Составлено пять административных протоколов. Подчеркиваю, что полиция реагирует на все сообщения, связанные с нарушениями избирательного законодательства", — добавил пресс-секретарь Национальной полиции.

Также Фацевич уточнил, что большинство сообщений касались размещения агитационных плакатов и билбордов.