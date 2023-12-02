Пытались вывести всех, – Соболевский сказал, как россияне похищали детей из Херсона

Россияне похищают детей на оккупированных территориях и увозят их в Россию. Все эти преступления расследуются.

Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу, что эти расследования нуждаются в информационной тишине, однако поделился определенными деталями. Россияне меняют имя и фамилию похищенным детям, в частности, так они поступили с Маргаритой Прокопенко.

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Очень много похищенных детей

Соболевский отметил, что проводится работа по возвращению этих детей. Огласка этого может мешать определенным процессам. Преступники, которые этим занимались, все будут привлечены к ответственности. Все усилия, необходимые для возвращения этих детей, прилагаются.

В том числе с помощью международных организаций, которые также помогают возвращать этих детей,

– заметил заместитель председателя Херсонского областного совета.

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Похитить пытались почти всех

По его словам, россияне пытались вывести всех детей, которые находились в соответствующих заведениях еще с начала оккупации. Они очень быстро пытались установить контроль над этим, и некоторое время контролировали их на месте. Затем было принято решение сначала вывозить их в Крым, а затем дальше.

"Сказать, сколько этих детей потом отдавали в семьи россиян, сейчас очень трудно. Подтверждать эти данные сложно. Они меняют фамилии детям, чтобы скрыть это преступление, но все это расследуется. Судьба каждого ребенка, который был похищен на Херсонщине, будет расследоваться", – подчеркнул Соболевский.

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