Венгрия обещает блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: что требует Будапешт

В Венгрии заявляют, что будут блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Будапешт обещает блокировать начало переговоров, пока Украина не выполнит венгерские требования по языку образования.

Соответствующее заявление сделал политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан. В то же время, он отметил, что Венгрия является сторонником сближения Украины с ЕС.

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"Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с Европейским Союзом", – сказал он, добавив, однако, что более жесткий языковой закон все изменил.

Мы будем блокировать, пока проблема не будет решена,

– заявил Орбан.

Политический директор премьера Венгрии считает, что "новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой".

Речь идет о недавно введенном в Украине законе, который обязывает меньшинства, а не только венгерское, получать не менее 70% образования на украинском языке.

В Венгрии якобы обеспокоены, что из-за закона дети, растущие в венгерскоязычных семьях в Украине, будут значительно отставать в учебе.

"Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз", – подчеркнул он.

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