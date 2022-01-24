Угроз национальной экономике нет, – Шмыгаль объяснил ситуацию с курсом и тарифами

Денис Шмыгаль заявил, что на фоне нагнетания информации о нападении России, угроз национальной экономике нет. Ситуация в Украине является стабильной.

Дестабилизацию экономики может вызвать только дезинформационное давление, других факторов – нет. Об этом премьер-министр заявил на брифинге после заседания СНБО.

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Сегодня у нас один из самых высоких золотовалютных запасов – 30 миллиардов и более 100 миллионов долларов на счетах. Это позволяет нам управлять ситуацией и стабильностью валютного курса,

– подчеркнул чиновник.

Шмыгаль о ситуации в национальной экономике:

в Украине на 38% вырос показатель экспорта товаров, а импорта – на 33%. Также втрое улучшилось сальдо внешней экономики;

за последние 7 лет именно в 2021 году поступили рекордные иностранные инвестиции – более 6,5 миллиардов долларов;

Еврокомиссия 24 января решила предоставить Украине 1,2 миллиарда евро специальной помощи и 120 миллионов грантовых средств;

Шмыгаль призвал украинцев не паниковать и понимать, что иностранные партнеры нас поддерживают: "Экономика Украины гарантирует спокойное прохождение этого периода".

Правительство будет выполнять социальные обязательства

Премьер-министр отметил, что все предыдущие решения правительства о повышении стипендий для студентов, зарплат для медиков и правоохранителей, пенсий, а также доплат для людей в возрасте от 75 и 85 лет и предоставлении субсидий будут выполнены. Кроме того, тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не будут поднимать.

Россия может напасть на Украину: последние новости

24 января Австралия и Великобритания заявили об эвакуации своих дипломатов из Украины. Кроме того, США приказали семьям работников своего посольства покинуть Киев, а самим дипломатам разрешили решать это самостоятельно.

Командующий Операции Объединенных сил Александр Павлюк считает, что наиболее вероятная дата вторжения России – 20 февраля. Так как именно в этот день заканчиваются Олимпийские игры и завершаются совместные учения России и Беларуси.

Несмотря на угрозу вторжения России США не будут вводить санкции, пока агрессор все же не нападет на нашу страну. Мол, чтобы не потерять "эффект сдерживания".

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Смотрите видео с брифинга СНБО: