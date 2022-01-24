Угроз национальной экономике нет, – Шмыгаль объяснил ситуацию с курсом и тарифами
Источник:24 канал
Денис Шмыгаль заявил, что на фоне нагнетания информации о нападении России, угроз национальной экономике нет. Ситуация в Украине является стабильной.
Дестабилизацию экономики может вызвать только дезинформационное давление, других факторов – нет. Об этом премьер-министр заявил на брифинге после заседания СНБО.
Важно Победа точно будет за нами, – Данилов подчеркнул, что ВСУ способны дать отпор врагу
Сегодня у нас один из самых высоких золотовалютных запасов – 30 миллиардов и более 100 миллионов долларов на счетах. Это позволяет нам управлять ситуацией и стабильностью валютного курса,
– подчеркнул чиновник.
Шмыгаль о ситуации в национальной экономике:
- в Украине на 38% вырос показатель экспорта товаров, а импорта – на 33%. Также втрое улучшилось сальдо внешней экономики;
- за последние 7 лет именно в 2021 году поступили рекордные иностранные инвестиции – более 6,5 миллиардов долларов;
- Еврокомиссия 24 января решила предоставить Украине 1,2 миллиарда евро специальной помощи и 120 миллионов грантовых средств;
Шмыгаль призвал украинцев не паниковать и понимать, что иностранные партнеры нас поддерживают: "Экономика Украины гарантирует спокойное прохождение этого периода".
Правительство будет выполнять социальные обязательства
Премьер-министр отметил, что все предыдущие решения правительства о повышении стипендий для студентов, зарплат для медиков и правоохранителей, пенсий, а также доплат для людей в возрасте от 75 и 85 лет и предоставлении субсидий будут выполнены. Кроме того, тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не будут поднимать.
Россия может напасть на Украину: последние новости
- 24 января Австралия и Великобритания заявили об эвакуации своих дипломатов из Украины. Кроме того, США приказали семьям работников своего посольства покинуть Киев, а самим дипломатам разрешили решать это самостоятельно.
- Командующий Операции Объединенных сил Александр Павлюк считает, что наиболее вероятная дата вторжения России – 20 февраля. Так как именно в этот день заканчиваются Олимпийские игры и завершаются совместные учения России и Беларуси.
- Несмотря на угрозу вторжения России США не будут вводить санкции, пока агрессор все же не нападет на нашу страну. Мол, чтобы не потерять "эффект сдерживания".
Смотрите видео с брифинга СНБО: