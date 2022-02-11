Угроз таких нет, – Венедиктова отрицает эвакуацию Офиса генпрокурора во Львов

Слухи об эвакуации Офиса генпрокурора во Львов появились в информационном пространстве 10 февраля. Мол, людей и документы перевезут во Львов – на фоне российской угрозы.

Генпрокурор Ирина Венедиктова опровергла эту информацию. По ее словам, сейчас просто нет таких угроз, которые заставили бы эвакуировать Офис генпрокурора.

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Офис генпрокурора не эвакуируют – правоохранительная система работает в штатном режиме

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова опровергла слухи, что Офис генпрокурора и его документы вывозят во Львов.

Я работаю в штатном режиме, мои заместители работают в штатном режиме, все правоохранители в Украине работают в штатном режиме во благо государства,

– заверила она.

Однако и добавила: "Да, враг у наших ворот. Он у наших ворот последние 8 лет. Мы готовы к принятию любых решений". После чего сразу успокоила украинцев:

Я, как знающий человек с самой высокой степенью доступа к секретной информации, хочу заверить всех граждан Украины: на сегодня у нас таких угроз нет.

Кстати, на фоне российской угрозы 10 февраля прозвучали несколько важных заявлений из-за границы:

Президент США Джо Байден призвал граждан США немедленно уезжать из Украины, если они до сих пор там.

А также Россия призвала работников своих консульств и посольства в Украине вернуться на родину.

Тем временем в Турции заявили, что ситуация между Украиной и Россией не так ужасна, как ее подают на Западе.

Напомним в видео: Россия и Беларусь начали совместные военные учения