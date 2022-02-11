Генпрокурорка Ірина Венедіктова спростувала цю інформацію. За її словами, зараз просто немає таких загроз, які б змусили евакуювати Офіс генпрокурора.

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Офіс генпрокурора не евакуюють – правоохоронна система працює в штатному режиму

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова спростувала чутки, нібито Офіс генпрокурора та його документи вивозять до Львова.

Я працюю у штатному режимі, мої заступники працюють у штатному режимі, всі правоохоронці в Україні працюють у штатному режимі на благо держави,

– запевнила вона.

А проте й додала: "Так, ворог біля наших воріт. Він біля наших воріт останні 8 років. Ми готові до ухвалення будь-яких рішень". Після чого одразу заспокоїла українців:

Я, як обізнана людина з найвищим ступенем доступу до таємної інформації, хочу запевнити всіх громадян України: на сьогодні в нас таких загроз немає.

До слова, на тлі російської загрози 10 лютого пролунали кілька важливих заяв з-за кордону:

Президент США Джо Байден закликав громадян США негайно виїжджати з України, якщо вони ще досі там.

Байден закликав громадян США негайно виїжджати з України, якщо вони ще досі там. А також і Росія закликала працівників своїх консульств та посольства в Україні повернутися на батьківщину.

Тим часом у Туреччині заявили, що ситуація між Україною й Росією не така жахлива, як її подають на Заході.

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