Провокации из Беларуси, обстрелы позиций ПВО: что оккупанты готовят на 24 февраля

Итак, прогноз в канун годовщины полномасштабного вторжения. Исходить надо из того, что недоимперия, из-за своей людоедской природы и культуры смерти, практически не чувствительна к потерям.

Новая атака будет по позициям ПВО

Сейчас они теряют по 800 и более человек в сутки и ничего! Ни массового осуждения варварской войны, развязавших против Украины, ни даже попыток что-либо изменить в тактике боевых действий.

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В то же время недоимперия крайне болезненно относится к поражениям, которые нельзя скрыть. Даже отсутствие продвижения, с учетом российской истерической мании величия, рассматривается как поражение. Именно поэтому тамошние пропагандисты и поют о каких-то прорывных наступлениях аж на километр.

А еще вожди недоимперии – фетишисты, суеверные фаталисты и безумные нумерологи. Поэтому постоянно танцуют вокруг дат, совпадений, символов и примет.

Соответственно, на дату вторжения Кремлю во главе с чемоданным фюрером необходимо нечто, что можно втюхать электоральному клиенту за военный успех.

Исходя из этого, в двадцатых числах февраля следует ожидать ракетно-дроновой атаки, причем заметная часть ударов будет сделана по нашим позициям ПВО – ПРО. Потому что сейчас агрессор пытается активно обнаруживать эти позиции. Логично, что после этого будет попытка врага поднять в воздух авиацию и отбомбить наши укрепления на фронтах и мирные города. Гарантировано, что для многих путинских летунов эта попытка окажется последней. Именно для этого союзники срочно везут комплексы ПВО.

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На годовщину вторжения возможны провокации из Беларуси

Одновременно на Донбассе, а также на юге в сторону Запорожья и Николаева массово бросят силы из мобилизованных при большом количестве старой, но подвижной и стреляющей бронетехники. Жду провокации со стороны Беларуси:

либо обозначение перехода госграницы,

либо обстрелы нашей территории.

Все это для отвлечения украинских сил обороны.

Россия будет просить о прекращении боевых действий

Максимум, чего может достичь агрессор, по моим оценкам, это то, что наши уйдут из Бахмута и Угледара, а также могут осуществить тактические отходы глубиной 5 – 10 километров на другие направления. Это не катастрофа, потому что там есть подготовленные оборонные позиции.

Далее месяц – два будут ожесточенные позиционные бои, в которых задача ВСУ максимально измотать противника. После этого должны подойти наши подготовленные и экипированные на Западе резервы. На танках НАТО и другой бронетехнике при усилении поддержки авиации. Предполагается, что это обеспечит настоящие, на 30 – 50 километров, прорывы фронта и освобождение наших территорий как на Донбассе, так и на юге в сторону Азовского моря и Крыма.

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Это станет основой для переговоров о прекращении боевых действий. Заметьте – не о прекращении войны. Не факт, что эти переговоры завершатся каким-то результатом, но то, что они состоятся практически неизбежно.