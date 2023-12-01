Была угроза атаки "Шахедами": в Киеве и ряде областей объявляли тревогу
Утром 1 декабря в столице и в нескольких регионах Украины объявили тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников.
Сначала сообщили об угрозе в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Далее – в столице и Киевской области. Что известно о тревоге, пишет 24 Канал.
Смотрите также Смена траектории полета "Шахедов": Игнат объяснил, как враг ищет слабые местаОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Воздушные силы: "Отбой угрозы применения ударных БПЛА". В КГВА сообщили об отбое тревоги. Мониторинговые каналы пишут о работе ПВО в Киевской области. Отбой в Черниговской области. В Сумской и Полтавской областях отбой тревоги. Киев и Киевская область – угроза применения россиянами ударных БПЛА. Воздушные силы сообщили, что в Сумской, Полтавской, Черниговской области есть угроза применения врагом ударных БПЛА.
Воздушные силы: "Отбой угрозы применения ударных БПЛА".
В КГВА сообщили об отбое тревоги.
Мониторинговые каналы пишут о работе ПВО в Киевской области.
Отбой в Черниговской области.
В Сумской и Полтавской областях отбой тревоги.
Киев и Киевская область – угроза применения россиянами ударных БПЛА.
Воздушные силы сообщили, что в Сумской, Полтавской, Черниговской области есть угроза применения врагом ударных БПЛА.
Ночью оккупанты атаковали Кропивницкий ракетами
- В половине 4 утра Воздушные силы сообщили, что в сторону Кропивницкого направляются ракеты.
- Уже через несколько минут СМИ написали про взрывы в городе.
- Отбой тревоги был объявлен в 03:48.