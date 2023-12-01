Была угроза атаки "Шахедами": в Киеве и ряде областей объявляли тревогу

1 декабря 2023, 07:10
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Утром 1 декабря в столице и в нескольких регионах Украины объявили тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

Сначала сообщили об угрозе в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Далее – в столице и Киевской области. Что известно о тревоге, пишет 24 Канал.

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07:53, 01 декабря

Воздушные силы: "Отбой угрозы применения ударных БПЛА".

07:49, 01 декабря

В КГВА сообщили об отбое тревоги.

07:36, 01 декабря

Мониторинговые каналы пишут о работе ПВО в Киевской области.

07:31, 01 декабря

Отбой в Черниговской области.

07:23, 01 декабря

В Сумской и Полтавской областях отбой тревоги.

07:11, 01 декабря

В настоящее время тревога продолжается в столице, на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине. Также с 4 апреля в Луганской области, а с 11 декабря – во временно оккупированном Крыму.

В каких областях объявили тревогу / Скриншот

07:07, 01 декабря

Киев и Киевская область – угроза применения россиянами ударных БПЛА.

06:13, 01 декабря

Воздушные силы сообщили, что в Сумской, Полтавской, Черниговской области есть угроза применения врагом ударных БПЛА.

Ночью оккупанты атаковали Кропивницкий ракетами

 

  • В половине 4 утра Воздушные силы сообщили, что в сторону Кропивницкого направляются ракеты.
  • Уже через несколько минут СМИ написали про взрывы в городе.
  • Отбой тревоги был объявлен в 03:48.
Автор: Юлія Муріна