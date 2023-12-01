Была угроза атаки "Шахедами": в Киеве и ряде областей объявляли тревогу

Утром 1 декабря в столице и в нескольких регионах Украины объявили тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников.

Сначала сообщили об угрозе в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Далее – в столице и Киевской области. Что известно о тревоге, пишет 24 Канал.

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