Угроза баллистического вооружения: в Киеве и ряде областей Украины была воздушная тревога

В большинстве областей Украины 30 марта прозвучала воздушная тревога. Сирены предупреждали об угрозе баллистики.

Тревога прозвучала также и в украинской столице – Киеве. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

11:38, 30 марта Отбой угрозы баллистического вооружения по областям. 11:37, 30 марта В Киеве прозвучал отбой воздушной тревоги. 11:27, 30 марта Сейчас воздушная тревога продолжается в таких областях Украины: Житомирская;

Винницкая;

Киевская;

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская;

Одесская;

Херсонская;

Сумская;

Полтавская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Луганская;

город Киев;

АР Крым. Воздушная тревога 30 марта / Скриншот 24 Канала 11:20, 30 марта Воздушные силы сообщили, что тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения.