Угроза баллистического вооружения: в Киеве и ряде областей Украины была воздушная тревога

30 марта 2024, 11:22
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В большинстве областей Украины 30 марта прозвучала воздушная тревога. Сирены предупреждали об угрозе баллистики.

Тревога прозвучала также и в украинской столице – Киеве. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для различных областей Украины читайте в нашем телеграме.
 

11:38, 30 марта

Отбой угрозы баллистического вооружения по областям.

11:37, 30 марта

В Киеве прозвучал отбой воздушной тревоги.

11:27, 30 марта

Сейчас воздушная тревога продолжается в таких областях Украины:

  • Житомирская;
  • Винницкая;
  • Киевская;
  • Черкасская;
  • Кировоградская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Херсонская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • город Киев;
  • АР Крым.

Воздушная тревога 30 марта / Скриншот 24 Канала

11:20, 30 марта

Воздушные силы сообщили, что тревога в областях связана с угрозой применения баллистического вооружения.

 

Автор: Владислав Кравцов