Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что в случае угрозы со стороны Ирана Киев могут предупредить разве что партнеры, в частности через систему Aegis, например, Турция.

Каким оружием Иран может ударить по Украине

Турки, как пояснил военный эксперт, могут зафиксировать запуск и восходящую траекторию любой баллистической ракеты. По его словам, если запуск состоится, то, скорее всего, из района Тебриза – это северо-запад Ирана, ближе к Армении, Азербайджану и Турции. Время подлета – чуть более 10 минут.

Речь идет о ракете Khorramshahr-4. Ее реальная дальность – до 2000 километров, а боевая часть – 1,5 тонны и более. Это немало. Противодействовать такой боеголовке мы не сможем: у Украины нет механизма для перехвата такого типа вооружения. К тому же на терминальном этапе она меняет траекторию, поэтому определить точку перехвата чрезвычайно сложно, даже если бы для этого был Patriot,

– пояснил Свитан.

Но американские системы ПВО Patriot, как уточнил полковник запаса ВСУ, не покрывают более 90% территории Украины. Поэтому, если ракета будет запущена из Тебриза, она, по словам Свитана, долетит до любой точки нашей страны. Он подчеркнул, что это создает для нас серьезную проблему.

Но таких ракет у Ирана немного – это относительно новая разработка. Зато у них есть большое количество ракет типа Haj Qasem, которые они запустили в серийное производство. Именно этот вид оружия уже прорывал израильскую ПВО: ориентировочно до 20% ракет могли проходить сквозь нее, их дальность – 1400 километров. Если смотреть на радиус запуска из Тебриза, то эти ракеты долетят до Запорожья и могут попытаться достать до Днепра, их очень сложно перехватить,

– отметил Свитан.

Полное интервью с Романом Свитаном: смотрите в видео

Иран может не пойти на эскалацию

Военный эксперт выразил надежду на мудрость многолетней персидской цивилизации. Свитан считает, что Украину пытаются втянуть в войну с Ираном прежде всего через израильское лобби, и это, по его словам, иранцы понимают.

Чтобы не сталкивать украинский и иранский народы, которые оба сейчас подверглись агрессии, мы со стороны России, Иран со стороны Израиля и США, они могут не пойти на запуск этих ракет. Хочется верить в мудрость этой цивилизации. Но есть и другая проблема. ГУР распространяло информацию о том, что иранцы передали (России) сотни ракет ОТРК Fateh и Zolfaghar дальностью от 300 до 600 километров. С Курского или Брянского направлений до Киева они могут долететь, но у них нет пусковых установок,

– заявил Свитан.

Однако, как подытожил военный эксперт, если Иран передаст их России, тогда все станет значительно сложнее. В таком случае они могут нанести очень серьезный ущерб украинской столице. Поэтому впереди, по его словам, серьезное испытание, и остается надеяться на мудрость иранского народа.