Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, підкресливши, що у випадку загрози з боку Ірану Київ можуть попередити хіба що партнери, зокрема через систему Aegis, наприклад Туреччина.

Якою зброєю Іран може вдарити по Україні

Турки, як пояснив військовий експерт, можуть побачити пуск і висхідну траєкторію будь-якої балістичної ракети. З його слів, якщо запуск буде, то, найімовірніше, з району Тебріза – це північний захід Ірану, ближче до Вірменії, Азербайджану і Туреччини. Підльотний час – трохи понад 10 хвилин.

Мовиться про ракету Khorramshahr-4. Її реальна дальність – до 2000 кілометрів, а бойова частина – 1,5 тонни й більше. Це немало. Протидіяти такій боєголовці ми не зможемо: в України немає механізму для перехоплення такого типу озброєння. До того ж на термінальному етапі вона змінює траєкторію, тому визначити точку перехоплення надзвичайно складно, навіть якби на це був Patriot,

– роз'яснив Світан.

Але американські системи ППО Patriot, як уточнив полковник запасу ЗСУ, не закривають понад 90% території України. Тож, якщо ракета буде запущена з Тебріза, вона, зі слів Світана, долетить у будь-яку точку нашої країни. Він підкреслив, що це створює для нас серйозну проблему.

Але таких ракет в Ірану небагато – це відносно нова розробка. Натомість у них є велика кількість ракет типу Haj Qasem, які вони запустили в серійне виробництво. Саме цей вид зброї вже проривав ізраїльську ППО, орієнтовно до 20% ракет могли проходити крізь неї, їх дальність – 1400 кілометрів. Якщо дивитися на радіус запуску з Тебріза, то ці ракети долетіти до Запоріжжя і можуть спробувати дістати й до Дніпра, їх дуже складно перехопити,

– зауважив Світан.

Повне інтерв'ю з Романом Світаном: дивіться у відео

Іран може не піти на ескалацію

Військовий експерт висловив надію на мудрість багаторічної перської цивілізації. Світан вважає, що Україну намагаються втягнути у війну з Іраном насамперед через ізраїльське лобі й це, з його слів, іранці розуміють.

Щоб не зіштовхувати український та іранський народи, які обидва зараз зазнали агресії, ми з боку Росії, Іран із боку Ізраїлю та США, вони можуть не піти на запуск цих ракет. Хочеться вірити в мудрість цієї цивілізації. Але є й інша проблема. ГУР поширювало інформацію, що іранці передали (Росії) сотні ракет ОТРК Fateh і Zolfaghar дальністю від 300 до 600 кілометрів. З Курського або Брянського напрямків до Києва можуть дістати, але вони без пускових установок,

– озвучив Світан.

Однак, як підсумував військовий експерт, якщо Іран передасть їх Росії, тоді все стане значно складніше. В такому разі вони можуть завдати дуже серйозної шкоди українській столиці. Тож попереду, з його слів, серйозне випробування і залишається сподіватися на мудрість іранського народу.