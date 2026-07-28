Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що погрози Тегерана, найімовірніше, стали реакцією на удари України по суднах, яке перевозило іранське озброєння до Росії.

Чи може Іран вдарити по Україні

За словами Павла Нарожного, наразі не було конкретних заяв про застосування саме балістичних ракет по Україні. Іран лише пригрозив "військовою відповіддю" після удару по суднах, які перевозили зброю до Росії.

Зверніть увагу! У Каспійському морі під удар потрапили судна Port Olya 2 та Begey, які перевозили іранське озброєння для російської армії. У відповідь МЗС Ірану звинуватило Київ та Володимира Зеленського в атаці на цивільний флот, супроводжуючи це образами та погрозами.

З технічного погляду іранські ракети здатні долетіти до України. Проте політична та військова доцільність такого кроку викликає великі сумніви.

Іран одночасно перебуває у протистоянні зі США, Ізраїлем, Саудівською Аравією та низкою інших країн. У таких умовах витрачати дорогі ракети великої дальності на удар по Україні, який навряд чи змінить ситуацію, для Тегерана немає особливого сенсу.

Чого вони доб'ються? Вдарять, наприклад, зруйнують комплекс Офісу Президента. Це теоретично можливо, з огляду на те, що в нас є дефіцит ракет для Patriot. Але до чого це призведе? Ми й далі продовжимо завдавати удари по цих сухогрузах,

– зазначив Нарожний.

Однак значно реалістичнішим виглядає інший сценарій – Іран може просто перекласти відповідальність за транспортування озброєння на Росію.

Крім того, за словами Нарожного, точні характеристики іранських ракет невідомі. Водночас не можна виключати, що вони можуть бути подібними до російського "Орешника" та також мати касетну бойову частину з великою кількістю суббоєприпасів.

"Тут дуже важко сказати, чи можемо ми збивати ці ракети. Теоретично – так. На практиці ж відповісти на це можна тільки після ймовірного такого удару", – підсумував військовий експерт.

Важливо! Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що наразі немає офіційних підтверджень щодо планів Ірану здійснити обстріл України балістичними ракетами середньої дальності. Попри те, що Тегеран володіє відповідною зброєю та використовує войовничу риторику. Крім того, українські сили оборони вже мають досвід протидії подібним повітряним загрозам.