На тлі цих повідомлень керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував ситуацію.

Чи готує Іран ракетний удар по Україні?

Коваленко заявив, що станом на зараз офіційних даних про намір Ірану завдати ракетного удару по Україні немає.

Наразі немає офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні. Окремо додам, щоб уникнути маніпуляцій: офіційних даних (саме офіційних) про підготовку такого удару наразі немає. Але зброя в Ірану для таких дій потенційно є,

– наголосив Коваленко.

Напередодні окремі моніторингові ресурси повідомили про ймовірну підготовку Іраном запуску трьох балістичних ракет середньої дальності по Україні. Крім того, раніше голова парламентської комісії Ірану з питань національної безпеки публічно погрожував ударами по Україні після атаки на судно в Каспійському морі, у якій Тегеран звинувачував українську сторону.

Також військові аналітики звертали увагу, що деякі іранські балістичні ракети, зокрема Ghadr, Emad, Sejjil та Khorramshahr, за своїми заявленими характеристиками теоретично здатні досягати території України. Водночас сам факт існування такого озброєння не свідчить про ухвалення політичного чи військового рішення щодо його застосування.

Заважимо, що попри гучні заяви Ірану про можливі удари по Україні, генерал армії та колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що Тегеран навряд чи піде на реальну ескалацію. За його словами, за роки повномасштабної війни Україна вже набула значного досвіду протидії балістичним і крилатим ракетам, тому навіть потенційна поява іранських ракет не стане принципово новою загрозою.

Маломуж наголосив, що Україна має можливості для відповіді, зокрема із застосуванням далекобійних безпілотників та окремих типів ракет. Він також припустив, що у разі загострення Київ діятиме у координації зі США та іншими партнерами, які можуть долучитися до спільних проєктів стримування Ірану. На думку генерала, Тегеран не зацікавлений у відкритті ще одного фронту, адже сам перебуває під ризиком нових ударів з боку США та їхніх союзників.

Водночас він зазначив, що войовнича риторика є характерною для Корпусу вартових Ісламської революції, який підтримує тісні контакти з російськими спецслужбами та різними угрупованнями на Близькому Сході. Маломуж переконаний, що навіть якщо подібні погрози звучатимуть і надалі, перспектив реального ракетного удару Ірану по Україні наразі він не бачить.