На фоне этих сообщений руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию.

Готовит ли Иран ракетный удар по Украине?

Коваленко заявил, что по состоянию на данный момент официальных данных о намерении Ирана нанести ракетный удар по Украине нет.

Пока нет официальных данных о намерении Ирана бить ракетами по Украине. Отдельно добавлю, чтобы избежать манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара пока нет. Но оружие у Ирана для таких действий потенциально есть,

– подчеркнул Коваленко.

Накануне отдельные мониторинговые ресурсы сообщили о возможной подготовке Ираном запуска трех баллистических ракет средней дальности по Украине. Кроме того, ранее глава парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности публично угрожал ударами по Украине после атаки на судно в Каспийском море, в которой Тегеран обвинял украинскую сторону.

Также военные аналитики обращали внимание, что некоторые иранские баллистические ракеты, в частности Ghadr, Emad, Sejjil и Khorramshahr, по своим заявленным характеристикам теоретически способны достигать территории Украины. В то же время, сам факт существования такого вооружения не свидетельствует о принятии политического или военного решения по его применению.

Отметим, что, несмотря на громкие заявления Ирана о возможных ударах по Украине, генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что Тегеран вряд ли пойдет на реальную эскалацию . По его словам, за годы полномасштабной войны Украина уже приобрела значительный опыт противодействия баллистическим и крылатым ракетам, поэтому даже потенциальное появление иранских ракет не станет принципиально новой угрозой.

Маломуж подчеркнул, что у Украины есть возможности для ответа, в том числе с применением дальнобойных беспилотников и отдельных типов ракет. Он также предположил, что в случае обострения, Киев будет действовать в координации с США и другими партнерами, которые могут присоединиться к совместным проектам сдерживания Ирана. По мнению генерала, Тегеран не заинтересован в открытии еще одного фронта, поскольку сам находится под риском новых ударов со стороны США и их союзников.

В то же время он отметил, что воинственная риторика характерна для Корпуса стражей Исламской революции, который поддерживает тесные контакты с российскими спецслужбами и различными группировками на Ближнем Востоке. Малому же убежден, что даже если подобные угрозы будут звучать и дальше, перспектив реального ракетного удара Ирана по Украине пока он не видит.